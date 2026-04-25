Premier Lig'de Adından Söz Ettirmeye Başlayan Ferdi, Manchester United'ın Radarında

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
25.04.2026 - 19:39

Premier League’in 34. haftasında Brighton & Hove Albion, Chelsea’yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmada bu sezon ilk kez gol atan 26 yaşındaki milli futbolcuyla ilgili olarak Manchester United’ın oyuncuya ilgi gösterdiği iddiaları gündeme geldi.

Ferdi Kadıoğlu için Manchester United harekete geçti.

Football Insider’a göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmak için harekete geçti.

İngiliz ekibinin, Luke Shaw ve Tyrell Malacia ile yolları ayırmayı planladığı ve sezon sonunda Brighton’a resmi teklif yaparak Ferdi Kadıoğlu transferini gündemine aldığı iddia edildi.

Taraftar da Ferdi'ye sıcak bakıyor.

Manchester United taraftarları, sosyal medya üzerinden Ferdi Kadıoğlu’nun transfer edilmesi yönünde paylaşımlarda bulundu.

Bu sezon tüm kulvarlarda 38 maça çıkan milli futbolcu, takımına 1 gol katkısı sağladı.

2024 yılında Fenerbahçe’den 30 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olan Ferdi Kadıoğlu’nun sözleşmesinin 30 Haziran 2028’e kadar devam ettiği belirtildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
