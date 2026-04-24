Balıkesirspor-Eskişehirspor Maçındaki Kaleci Hatası Uzun Yıllar Akıllardan Çıkmayacak

Balıkesirspor savunmasının ileriye gönderdiği uzun top, zeminde sekerek Eskişehirspor kalecisi Bora Göymen’i zamanlama hatasına zorladı. Topun yönünü bir an kaybeden genç kaleci, geri koşsa da meşin yuvarlak sırtına çarptı. Dönen topu iyi takip eden Ahmet Necat Aydın ise boş pozisyonda kalarak kariyerinin en kolay gollerinden birini attı.