Emmanuel Eboue Her Şeyini Kaybetti, Eski Kulübü Galatasaray'dan İş İstedi

Emmanuel Eboue Her Şeyini Kaybetti, Eski Kulübü Galatasaray'dan İş İstedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.04.2026 - 18:52

Emmanuel Eboué, yaşadığı maddi zorluklar ve ailesiyle bağlarının kopma sürecini gözyaşları içinde anlattı. Eski Galatasaray oyuncusu, yeniden futbola dönebilmek için destek aradığını ifade etti.

Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşadığını açıkladı.

Maddi ve manevi büyük kayıplar yaşadığını açıkladı.

Emmanuel Eboué, 2011-2015 yılları arasında Galatasaray formasıyla önemli başarılara imza atmasının ardından kariyer sonrası zor bir dönem geçirdiğini gözyaşlarıyla anlattı. Fildişi Sahilli eski futbolcu, hem maddi hem de manevi açıdan ciddi kayıplar yaşadığını ifade etti.

Ailesiyle bağları koptu.

Ailesiyle bağları koptu.

Emmanuel Eboué, The 5th House Podcast’te yaptığı açıklamalarda kariyerinde sahip olduğu birçok varlığı kaybettiğini söyledi. Eski Galatasaray futbolcusu, İngiltere’de üç ev ve çok sayıda arabaya sahip olduğunu ancak zamanla büyük maddi kayıplar yaşadığını ifade etti.

Eboue, “İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim.” sözleriyle yaşadığı çöküşü anlattı.

Ayrıca ailesiyle bağlarının koptuğunu ve çocuklarıyla iletişiminin tamamen zayıfladığını belirten eski futbolcu, bu durumun kendisini derinden etkilediğini vurguladı.

Futbola dönmek istiyor.

Futbola dönmek istiyor.

Emmanuel Eboué, futboldan tamamen kopmak istemediğini belirterek gençlerle çalışmayı hedeflediğini söyledi. Eski Galatasaray oyuncusu, deneyimlerini yeni nesle aktarmak istediğini ve eski kulüplerinden destek beklediğini ifade etti.

“Benim hayalim, futbol hakkındaki deneyimlerimi gençlerle paylaşmak. Belki beni Arsenal ya da Galatasaray'dan çağırırlar, gelip çocuklara yardım ederim diye düşünüyorum. Bunun için her zaman dua ediyorum. Biliyorum ki bir gün olacak.”

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
