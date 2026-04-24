Emmanuel Eboue Her Şeyini Kaybetti, Eski Kulübü Galatasaray'dan İş İstedi

Emmanuel Eboué, The 5th House Podcast’te yaptığı açıklamalarda kariyerinde sahip olduğu birçok varlığı kaybettiğini söyledi. Eski Galatasaray futbolcusu, İngiltere’de üç ev ve çok sayıda arabaya sahip olduğunu ancak zamanla büyük maddi kayıplar yaşadığını ifade etti.

Eboue, “İngiltere'de 3 ev almıştım. Bir sürü arabam vardı. Çok şeyim gitti. Ne kadar olduğunu söylemek istemiyorum ama çok fazla. Her şeyimi kaybettim.” sözleriyle yaşadığı çöküşü anlattı.

Ayrıca ailesiyle bağlarının koptuğunu ve çocuklarıyla iletişiminin tamamen zayıfladığını belirten eski futbolcu, bu durumun kendisini derinden etkilediğini vurguladı.