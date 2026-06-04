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Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Otomobil Fiyatları Honda otomobil
İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
04.06.2026 - 13:18
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Civic modeliyle ülkemizdeki araba tutkunları tarafından sevilen Honda, yeni modelleriyle yakından takip ediliyor. Ünlü marka, son olarak Prelude'u yeniden satışa çıkardı. Listeye yeni dahil olan Prelude modelinin, Mayıs ayında satış fiyatı da belli oldu. Peki Honda Haziran ayı fiyat listesi nasıl?

Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Haziran 2026 güncel fiyat listesi.

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Honda fiyat listesi Haziran 2026

Honda fiyat listesi Haziran 2026

Markanın en uygun fiyatlı modeli olan Jazz, Mayıs ayında 2.380.000 TL'den listelenmişti. Jazz, Haziran ayında da aynı fiyatla alıcı bulacak.

Aşağıda yer alan fiyatlar, anahtar teslim fiyatları olup kampanya ve opsiyon tercihlerine göre değişiklik gösterebilir.

Honda Jazz fiyat listesi Haziran 2026

Honda Jazz fiyat listesi Haziran 2026
  • 1.5 L Hibrit Otomatik Crosstar 2.380.000 TL

Honda HR-V fiyat listesi Haziran 2026

Honda HR-V fiyat listesi Haziran 2026

  • 1.5L Hibrit Otomatik Elegance 2.544.000 TL

  • 1.5L Hibrit Otomatik Advance 2.675.000 TL

Honda Prelude fiyat listesi Haziran 2026

Honda Prelude fiyat listesi Haziran 2026
  • 2.0L Hibrit Otomatik Advance 5.400.000 TL
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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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