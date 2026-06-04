Haziran 2026 Honda Fiyat Listesi: Jazz, Yeni Prelude ve HR-V Güncel Fiyatlar

Civic modeliyle ülkemizdeki araba tutkunları tarafından sevilen Honda, yeni modelleriyle yakından takip ediliyor. Ünlü marka, son olarak Prelude'u yeniden satışa çıkardı. Listeye yeni dahil olan Prelude modelinin, Mayıs ayında satış fiyatı da belli oldu. Peki Honda Haziran ayı fiyat listesi nasıl?

Honda Prelude, HR-V ve Jazz ne kadar oldu?

İşte, Honda Haziran 2026 güncel fiyat listesi.

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