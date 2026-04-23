Victor Osimhen İçin Real Madrid ve Barcelona Karşı Karşıya Geldi

Victor Osimhen’in Wolfsburg döneminde bağlı olduğu ajansın ortağı ve FIFA menajeri Mithat Halis, Nijeryalı golcünün geleceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Halis, Osimhen’in İspanyol devlerine transferinin güçlü bir ihtimal olduğunu savunarak, bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceğini ifade etti. Transfer yarışının Real Madrid ile FC Barcelona arasında geçebileceğini söyledi.

FC Barcelona’nın Robert Lewandowski sonrası döneme hazırlandığını belirten Halis, Real Madrid’in ise Karim Benzema sonrası net bir santrfor eksikliği yaşadığını dile getirdi.

Ayrıca Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi oyuncuların doğal mevkilerine dönmesi halinde Osimhen’in bu sistemde çok daha işlevsel olacağını ve Real Madrid için önemli bir parça haline gelebileceğini vurguladı.