article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Victor Osimhen İçin Real Madrid ve Barcelona Karşı Karşıya Geldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.04.2026 - 17:38

Victor Osimhen için İspanyol basını AS, Real Madrid ve Barcelona’nın transfer yarışına girebileceğini yazdı. Habere göre yıldız golcünün geleceği, gelecek yaz transfer döneminde Avrupa’nın dev kulüplerini karşı karşıya getirebilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ünlü FIFA menajerinden gündemi sarsacak iddialar.

Victor Osimhen’in Wolfsburg döneminde bağlı olduğu ajansın ortağı ve FIFA menajeri Mithat Halis, Nijeryalı golcünün geleceğine dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Halis, Osimhen’in İspanyol devlerine transferinin güçlü bir ihtimal olduğunu savunarak, bonservis bedelinin 100 milyon euroyu aşabileceğini ifade etti. Transfer yarışının Real Madrid ile FC Barcelona arasında geçebileceğini söyledi.

FC Barcelona’nın Robert Lewandowski sonrası döneme hazırlandığını belirten Halis, Real Madrid’in ise Karim Benzema sonrası net bir santrfor eksikliği yaşadığını dile getirdi.

Ayrıca Kylian Mbappé ve Vinícius Júnior gibi oyuncuların doğal mevkilerine dönmesi halinde Osimhen’in bu sistemde çok daha işlevsel olacağını ve Real Madrid için önemli bir parça haline gelebileceğini vurguladı.

Sakatlıktan yeni döndü.

Victor Osimhen, Mart ayında Liverpool ile oynanan UEFA Champions League son 16 turu maçında Ibrahima Konaté’nin sert müdahalesi sonucu kolundan sakatlanmıştı. Nijeryalı golcü, yaşadığı bu sakatlığın ardından sahalara döndü ve Galatasaray’ın Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Gençlerbirliği’ne 0-2 kaybettiği maçın son 20 dakikasında oyuna girdi.

Galatasaray, Victor Osimhen’in sağlık durumunu oldukça temkinli bir şekilde yönetiyor. Oyuncunun sahadayken takım performansını artırması ve yaz transfer döneminde gelebilecek yüksek bonservisli tekliflerin risk altına girmemesi için sürecin titizlikle kontrol edildiği belirtiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın