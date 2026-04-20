Rıza Kayaalp'e Tokat Atan Rakibi Diskalifiye Oldu, Kayaalp Finale Yükseldi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
21.04.2026 - 00:36

Tiran’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 130 kiloda mücadele eden milli sporcu Rıza Kayaalp, olaylı yarı final karşılaşmasının ardından finale yükseldi.

Rakibinin kural ihlali nedeniyle diskalifiye edildiği müsabakada adını finale yazdıran Kayaalp, efsane güreşçi Aleksandr Karelin’in 12 Avrupa şampiyonluğu rekorunu geride bırakmak için yarın mindere çıkacak.

Rakip sportmenlik dışı hareketle diskalifiye oldu.

Rıza Kayaalp, Tiran’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 130 kiloda finale yükseldi. Yarı finalde Pavel Hlinchuk ile karşılaşan milli güreşçi, maça üstün başladı ve skor avantajını kısa sürede eline aldı.

Mücadele sırasında rakibinin yaptığı itiraz sonuçsuz kalırken, Kayaalp parterde bulduğu sayılarla farkı açtı. Ancak karşılaşmanın ilerleyen bölümünde Hlinchuk’un kural dışı şekilde tokat atması üzerine hakemler Belaruslu sporcuyu diskalifiye etti.

Bu kararla finale yükselen Kayaalp, kariyerindeki 13. Avrupa şampiyonluğu için önemli bir fırsat yakaladı.

"Rekor için sessiz kaldım"

Rıza Kayaalp, yaşanan olayın ardından finale yükselmesini ve rekora yaklaşmasını değerlendirdi. Provokasyona kapılmadığını vurgulayan milli sporcu, hakemlere de sitem etti.

Kayaalp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması, onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
