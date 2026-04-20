Rıza Kayaalp'e Tokat Atan Rakibi Diskalifiye Oldu, Kayaalp Finale Yükseldi

Rıza Kayaalp, yaşanan olayın ardından finale yükselmesini ve rekora yaklaşmasını değerlendirdi. Provokasyona kapılmadığını vurgulayan milli sporcu, hakemlere de sitem etti.

Kayaalp açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 'Anlamsız iki maç yaşadım. Özellikle ikinci ve üçüncü maçımda. Rekor peşinde olduğumdan dolayı sakinliğimi korudum. Elimizin kalkmaması, onlara en büyük dersti. Burası resmi müsabaka yoksa biz böyle şeylere sessiz kalacak insanlar değiliz. Ceddimiz belli, atamız belli. Şükürler olsun finaldeyim, rekora bir adım kaldı.'