İrlanda'da Halk, Aydınlar ve Sanatçılar Birleşti Federasyona Baskı Yapıyor: "İsrail'le Maç Yapmayın"

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda futbol görüntüleri ile Gazze’deki gelişmelerin birlikte kullanıldığı belirtilirken, videoda 'İsrail ile oynamak soykırımı desteklemektir' ifadelerine yer verildi.

Bazı kamuoyu figürleri ve taraftarlar da İrlanda’nın maça çıkmaması gerektiğini savunarak karşılaşmadan çekilmesi çağrısında bulundu. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından yapılan açıklamada ise 'Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştiren bir devletin temsilcileriyle oynayamayız' ifadeleri kullanıldı.