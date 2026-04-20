İrlanda'da Halk, Aydınlar ve Sanatçılar Birleşti Federasyona Baskı Yapıyor: "İsrail'le Maç Yapmayın"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 17:57

İrlanda’da oynanacak İrlanda–İsrail maçı öncesi tartışmalar büyüyor. Kneecap, Fontaines D.C. ve The Mary Wallopers gibi sanatçılar, “Maçı durdurun” kampanyasına destek vererek boykot çağrısında bulundu.

Sanat dünyasının da dahil olduğu süreç, spor ve siyaset ilişkisini yeniden gündeme taşırken, kampanyanın söz konusu karşılaşmanın iptal edilmesini hedeflediği belirtildi.

"İsrail'le oynamak soykırımı desteklemektir"

Kampanya kapsamında paylaşılan videolarda futbol görüntüleri ile Gazze’deki gelişmelerin birlikte kullanıldığı belirtilirken, videoda 'İsrail ile oynamak soykırımı desteklemektir' ifadelerine yer verildi.

Bazı kamuoyu figürleri ve taraftarlar da İrlanda’nın maça çıkmaması gerektiğini savunarak karşılaşmadan çekilmesi çağrısında bulundu. İrlanda Filistin Dayanışma Kampanyası tarafından yapılan açıklamada ise 'Filistin halkına karşı soykırım gerçekleştiren bir devletin temsilcileriyle oynayamayız' ifadeleri kullanıldı.

"Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık"

İrlanda Futbol Federasyonu, olası yaptırım riskleri nedeniyle İrlanda–İsrail maçının oynanması yönünde karar aldığını açıkladı. Federasyon yetkilileri, bu adımın İrlanda futbolunun çıkarları gözetilerek verildiğini savundu.

Micheál Martin ise karşılaşmanın oynanması gerektiğini belirterek spor ile siyasetin ayrılması çağrısında bulundu. Buna karşılık eski teknik direktör Brian Kerr, 'Futbol ile siyaseti ayırmak saçmalık' ifadeleriyle farklı bir görüş ortaya koydu.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
