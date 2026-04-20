article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Infantino ile Bu da Oldu: Dünya Kupası Finalinin Devre Arasında Sahne Şovu Olacak

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 17:19

Gianni Infantino, Dünya Kupası finaline dair dikkat çeken bir yeniliği duyurdu. Buna göre, final maçında ilk kez devre arasında özel bir sahne performansı gerçekleştirilecek.

Gösterinin kreatif süreci, Chris Martin öncülüğünde şekillenecek ve etkinlikte birçok ünlü sanatçı sahne alacak. FIFA, bu adımla Dünya Kupası finalini yalnızca bir spor organizasyonu olmaktan çıkarıp, küresel ölçekte büyük bir eğlence şölenine dönüştürmeyi amaçlıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Finaldeki yeni düzenlemeyi Infantino duyurdu.

Gianni Infantino, futbolun görsel ve eğlence boyutunu yeni bir seviyeye taşımaya hazırlanıyor. FIFA Başkanı, Dünya Kupası finalinde ilk kez büyük spor organizasyonlarında alışık olunan tarzda bir devre arası şovu düzenleneceğini resmen duyurdu.

Dünya Ekonomik Zirvesi sırasında konuşan Infantino, organizasyonun Chris Martin liderliğinde hayata geçirileceğini belirterek, bunun sıradan bir sahne performansı olmayacağının altını çizdi. Birden fazla ünlü sanatçının yer alacağı etkinliğin, küresel ölçekte büyük bir şova dönüşmesi hedefleniyor.

“Bu sadece tek bir performans olmayacak. Dünyanın en büyüklerinden biri olacak” ifadelerini kullanan Infantino, amaçlarının Dünya Kupası finalini yalnızca bir futbol karşılaşması değil, sporun ötesine geçen kapsamlı bir deneyim haline getirmek olduğunu vurguladı.

FIFA bir süredir bu organizasyonu yapmak istiyordu.

beIN SPORTS’un haberine göre bu proje aslında yeni değil. 2024’ten bu yana gündemde olan plan, futbol ile eğlenceyi buluşturma ve daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşma stratejisinin bir parçası olarak artık resmiyet kazandı. Hedef ise oldukça net: Dünyanın en büyük maçını başlı başına bir gösteriye dönüştürmek.

Bu konseptin ilk sinyalleri ise daha önce FIFA Kulüpler Dünya Kupası Finali sırasında verilmişti. Organizasyonda Chris Martin, J Balvin ve Doja Cat gibi dünyaca ünlü isimlerle birlikte sahne alarak, Dünya Kupası finali için planlanan devre arası şovunun adeta bir ön izlemesini sunmuştu.

Daha önce maç önünde "kısa" şovlar sergileniyordu.

Bugüne kadar Dünya Kupası finalleri daha çok maç öncesi şovlarla öne çıkıyordu. 2018’de Moskova’daki final öncesinde Robbie Williams sahne alırken, 2022’de Lusail’de Ozuna ve Gims performans sergilemişti.

Ancak bu gösteriler kısa ve sınırlıydı. Yeni formatla birlikte devre arasında daha uzun, yüksek prodüksiyonlu ve merkeze alınmış bir şov izleyiciyle buluşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın