article/comments
article/share
Haberler
Spor
Basketbol
Fenerbahçe Opet, Euroleague Finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 Yenerek Şampiyon Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
Avrupa'da kadın basketbolu için en önemli turnuvalardan birinin finali Türk derbisine sahne oldu. Maçta Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 yenerek şampiyon oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fenerbahçe üçüncü kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya’daki Pabellon Principe Felipe’de oynanan finalde mücadeleye dengeli bir başlangıç yapılırken, ilk çeyrek Fenerbahçe’nin 17-16’lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta oyun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, devre arasına 37-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da başa baş bir performans sergilese de Fenerbahçe, son bölüme 51-45 üstünlükle girmeyi başardı. Final periyodunda da avantajını koruyan temsilcimiz, parkeden 68-55 galip ayrılarak kupayı kazandı.

Karşılaşmada 20 sayı üreten Emma Meesseman, maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Opet, EuroLeague’de oynadığı 7. finalde 3. kez mutlu sona ulaşırken, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Finalde üçüncü kez Türk derbisi izledik.

Galatasaray Çağdaş Faktoring’in önemli oyuncularından Dorka Juhasz, yarı finalde Zaragoza karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle finalde forma giyemedi. Bu sezon EuroLeague MVP’si seçilen Juhasz’ın yokluğu sarı-kırmızılı ekip adına önemli bir eksik olarak öne çıktı.

EuroLeague Kadınlar’da üçüncü kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya geldi. 2013-2014 sezonundaki finalde Galatasaray, Fenerbahçe’yi 69-58 mağlup ederek kupayı kazanan ilk Türk takımı olmuştu. Fenerbahçe ise 2022-2023 sezonunda ÇBK Mersin’i 99-60 yenerek organizasyondaki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
2
1
1
1
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın