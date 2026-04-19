Fenerbahçe Opet, Euroleague Finalinde Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 68-55 Yenerek Şampiyon Oldu

İspanya’daki Pabellon Principe Felipe’de oynanan finalde mücadeleye dengeli bir başlangıç yapılırken, ilk çeyrek Fenerbahçe’nin 17-16’lık üstünlüğüyle geçildi. İkinci periyotta oyun kontrolünü eline alan sarı-lacivertliler, devre arasına 37-32 önde girdi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da başa baş bir performans sergilese de Fenerbahçe, son bölüme 51-45 üstünlükle girmeyi başardı. Final periyodunda da avantajını koruyan temsilcimiz, parkeden 68-55 galip ayrılarak kupayı kazandı.

Karşılaşmada 20 sayı üreten Emma Meesseman, maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe Opet, EuroLeague’de oynadığı 7. finalde 3. kez mutlu sona ulaşırken, daha önce 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında da şampiyonluk sevinci yaşamıştı.