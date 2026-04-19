article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Bayern Münih Tarihindeki 35. Şampiyonluğunu Nisan Ayında Kutladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.04.2026 - 21:12

Bundesliga’nın 30. haftasında Stuttgart’ı 4-2 mağlup eden Bayern Münih, sezonun bitimine 4 hafta kala şampiyonluğunu garantiledi. Alman temsilcisi, bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda 161 gole ulaşarak dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Stuttgart erken kutlamaya engel olamadı.

Bundesliga’nın 30. haftasında Bayern Münih ile Stuttgart, Allianz Arena’da karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi ev sahibi Bayern Münih 4-2’lik skorla kazandı.

Bayern Münih’e galibiyeti getiren goller 31. dakikada Raphael Guerreiro, 33. dakikada Nicolas Jackson, 37. dakikada Alphonso Davies ve 52. dakikada Harry Kane’den geldi. Stuttgart’ın sayıları ise 21. dakikada Chris Führich ve 89. dakikada Chema Andrés’ten geldi.

Son 10 sezonda 9.şampiyonluk...

Bu sonuçla Bayern Münih, sezonun bitimine 4 hafta kala üst üste 2. kez ve toplamda 35. Bundesliga şampiyonluğunu ilan etti. Alman devi, son 10 sezonda 9. şampiyonluğunu da elde etmiş oldu.

Gol istatistiklerinde de dikkat çeken Bayern Münih, Bundesliga’da 30 maçta 109 gole ulaşırken, bu sezon tüm resmi karşılaşmalarda toplam 161 gol kaydetti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın