Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım Transferlere İsyan Etti: "Kim Aldı Bunları?"

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 15:25

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kulübün Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yönetimin transfer politikalarını eleştirdi.

Transferlere harcanan yüksek maliyetlere dikkat çeken Yıldırım, “Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Aziz Yıldırım isim isim transferleri eleştirdi.

Takımın mevcut yapısını değerlendiren Yıldırım, özellikle son transfer dönemindeki maliyetlere dikkat çekerek yönetimi hedef aldı. Ara transferde yapılan hamlelerin yanlış olduğunu savunan Yıldırım, yüksek bonservis bedellerine tepki gösterdi.

“Sidiki Cherif'i kim aldı ya! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya!”

Hedefinde Nene de vardı.

Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, takımın performansına dair sert ifadeler kullanarak, “Nene... Dün akşam biri ‘Bunlar 1. Lig'de bile oynayamaz’ dedi. Doğru, vallahi de oynayamazlar. İnsanların umutları bitti.” dedi.

Yıldırım, son olarak kızı Yaz Yıldırım ile arasında geçen diyaloğu da anlattı: “Dün akşam kızım aradı, ‘Ne olacak baba?’ dedi. Üzülme dedim ama nasıl üzülme? ‘Sen nasıl konuşuyorsun’ dedi bana.” ifadelerini kullandı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
