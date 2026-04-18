Fenerbahçe'nin Yediği Golden Önce Kaleci Fofona'ya Faul Var Mıydı?

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.04.2026 - 10:34

Süper Lig’de Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırladığı karşılaşmanın uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Rizespor’un son dakikalarda bulduğu gol, kaleci Yahia Fofana’nın kazandığı serbest vuruş sonrası gelişen atakla geldi.

Maçın ardından en çok tartışılan an ise Oğuz Aydın ile Yahia Fofana arasında yaşanan pozisyon oldu. “Faul var mı?” sorusu gündemin merkezine otururken, eski hakem Bahattin Duran da pozisyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Maçta son saniyelerde gelen gol belki de şampiyonu belirledi.

Gol öncesi kaleci Fofana'ya yapılan faul sebebiyle oyun durmuş, bu atışla gelen top Fenerbahçe kalesinde gole dönüşmüştü. 

Maç sonunda eski hakemler bu faul pozisyonunu yorumladı.

Bahattin Duran, "Kaleci kırmızı kart görmeliydi" dedi.

Bahattin Duran, pozisyonla ilgili olarak, “Bu pozisyon benim için kesinlikle bir faul değildir. Fenerbahçeli futbolcu yalnızca Fofana'nın sırtına dokundu. Herhangi bir itme, etki yok. Bu pozisyonda kesinlikle faul yok” ifadelerini kullandı.

Deneyimli eski hakem, pozisyonun devamına ilişkin ise, “Devamında kaleci dönüyor ve Fenerbahçeli Oğuz'un kontrol edeceği topu eliyle oynuyor. Eliyle oynamasa Oğuz boş kaleye bariz gol şansıyla ilerleyecek. Burada faul olmadığı gibi devamında Rizespor kalecisinin kırmızı kart görmesi gerekirdi” değerlendirmesinde bulundu.

Diğer iki hakemin yorumu da benzerdi.

Deniz Çoban: “30 haftadır söyledik bu kadar kolay faul çalınmaz diye. Kolay bir faul. Ben faul göremiyorum pozisyonda. Eli hissettiği anda bırakıyor. Bariz gol şansını engelliyor. Topu tutmasaydı, Oğuz’u durduracak bir savunma oyuncusu yok. Faul yok ve kırmızı kart. ‘Kalecinin dokunulmazlığı vardır’ diye bir şey oyun kitabında yazmaz. Şehir efsanesi.'

Bülent Yıldırım: “Hakem sadece Oğuz’un elini görmüş ve yanılmış. Eli hiç kalmıyor, refakat bile etmiyor. Kaleci kendini bırakıyor sonra topu da eliyle alıyor. Bence faul yok, Fofana’nın kırmızı kart görmesi gerekirdi.”

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
