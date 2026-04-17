Sezon Hedeflerinden Bir Bir Kopan Real Madrid'de Kadro Dağıtılıyor

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Florentino Perez’in teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolları ayırmak için sezon sonunu beklediği öne sürüldü. Real Madrid’de teknik heyetin yanı sıra kadroda da önemli değişikliklerin gündemde olduğu ifade edildi.

Defensa Central’in haberine göre; sözleşmeleri sona erecek Dani Carvajal, David Alaba ve Antonio Rüdiger’in yanı sıra Eduardo Camavinga ile Rodrygo’nun da takımdan ayrılabileceği belirtildi. Milli futbolcu Arda Güler’in ise bu listede yer almadığı aktarıldı.