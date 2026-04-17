Sezon Hedeflerinden Bir Bir Kopan Real Madrid'de Kadro Dağıtılıyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 17:36

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Real Madrid, deplasmanda Bayern Münih’e 4-3 yenilerek toplamda 6-4’lük skorla turnuvaya veda etti. Karşılaşmada 2 gol atan Arda Güler öne çıkarken, elenmenin ardından İspanyol ekibinde kriz baş gösterdi. Kulüpte ayrılması beklenen oyuncuların listesi de gündeme geldi.

Perez maç sonunda soyunma odasına indi.

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Bayern Münih deplasmanına çıktı. Arda Güler’in 2 golle öne çıktığı mücadeleyi 4-3 kaybeden İspanyol ekibi, toplamda 6-4’lük skorla turnuvaya veda etti.

İspanyol basınına göre, karşılaşmanın ardından kulüp başkanı Florentino Perez’in soyunma odasına inerek takıma sert tepki gösterdiği aktarıldı.

Arda Güler rahat, gidecekler listesinde adı yok.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, Florentino Perez’in teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yolları ayırmak için sezon sonunu beklediği öne sürüldü. Real Madrid’de teknik heyetin yanı sıra kadroda da önemli değişikliklerin gündemde olduğu ifade edildi.

Defensa Central’in haberine göre; sözleşmeleri sona erecek Dani Carvajal, David Alaba ve Antonio Rüdiger’in yanı sıra Eduardo Camavinga ile Rodrygo’nun da takımdan ayrılabileceği belirtildi. Milli futbolcu Arda Güler’in ise bu listede yer almadığı aktarıldı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
