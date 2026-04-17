Haberler
Ekonomi
Bayram Öncesinde Otobüs Biletlerine Yüzde 20 Zam Geliyor

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.04.2026 - 17:17

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan bayram dönemi öncesinde otobüs bileti fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış yaşanabileceğini açıkladı. Türkiye genelinde yaklaşık 360 otobüs firmasının faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Yıldırım, artan maliyetler nedeniyle bazı firmaların yolcuya sunulan ikram hizmetlerini kaldırmayı değerlendirdiğini ifade etti.

Kurban Bayramı öncesi zam bekleniyor.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs firmalarının bilet fiyatlarını belirleme sürecine ilişkin bilgi verdi. Firmaların her 4 ayda bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan fiyat bildirim listesi aldığını belirten Yıldırım, bu tarifelerin aynı süre boyunca geçerli olduğunu ifade etti. Süresi dolan firmaların ise Kurban Bayramı öncesinde yeni fiyat düzenlemesine gidebileceğini dile getirdi.

Yaklaşan bayram ve yaz sezonuna dikkat çeken Yıldırım, şehirlerarası yolcu biletlerinde yaklaşık yüzde 20’lik bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Mevcut durumda Ankara-İstanbul hattında gidiş-dönüş bilet fiyatlarının 1.600 ile 2.000 TL arasında değiştiğini belirten Yıldırım, olası zamla birlikte bu rakamın 2.400 TL seviyesine çıkabileceğini kaydetti.

Bazı firmalar ikramı kaldırıyor.

Yılmaz, Türkiye’de yaklaşık 360 otobüs firması bulunduğunu belirterek, artan maliyetler nedeniyle bazı şirketlerin ikramları kaldırmayı planladığını, sadece su ve içecek servisi yapılabileceğini söyledi. Uygulamanın firmaya göre değişeceğini ifade etti.

Mustafa Yıldırım ise ABD-İsrail-İran geriliminin akaryakıt fiyatlarını yükselttiğini ve bunun maliyetleri artırdığını vurguladı. Firmaların bu nedenle tasarruf önlemleri aldığını belirten Yıldırım, bakım konusunda ise bazı firmaların düzenli hareket ettiğini, bazılarının ise zorlandığını dile getirdi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
