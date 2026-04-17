Bayram Öncesinde Otobüs Biletlerine Yüzde 20 Zam Geliyor
Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, yaklaşan bayram dönemi öncesinde otobüs bileti fiyatlarında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış yaşanabileceğini açıkladı. Türkiye genelinde yaklaşık 360 otobüs firmasının faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Yıldırım, artan maliyetler nedeniyle bazı firmaların yolcuya sunulan ikram hizmetlerini kaldırmayı değerlendirdiğini ifade etti.
Kurban Bayramı öncesi zam bekleniyor.
Bazı firmalar ikramı kaldırıyor.
