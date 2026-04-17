Bayram Öncesinde Otobüs Biletlerine Yüzde 20 Zam Geliyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs firmalarının bilet fiyatlarını belirleme sürecine ilişkin bilgi verdi. Firmaların her 4 ayda bir Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan fiyat bildirim listesi aldığını belirten Yıldırım, bu tarifelerin aynı süre boyunca geçerli olduğunu ifade etti. Süresi dolan firmaların ise Kurban Bayramı öncesinde yeni fiyat düzenlemesine gidebileceğini dile getirdi.

Yaklaşan bayram ve yaz sezonuna dikkat çeken Yıldırım, şehirlerarası yolcu biletlerinde yaklaşık yüzde 20’lik bir artışın gündeme gelebileceğini söyledi. Mevcut durumda Ankara-İstanbul hattında gidiş-dönüş bilet fiyatlarının 1.600 ile 2.000 TL arasında değiştiğini belirten Yıldırım, olası zamla birlikte bu rakamın 2.400 TL seviyesine çıkabileceğini kaydetti.