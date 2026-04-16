Yapı Kredi'den Çok Konuşulacak Karar: Dizide Şiddet Varsa Yapı Kredi Reklam Vermeyecek

'Yaşadığımız trajedi karşısında sadece üzülmek yetmez. Herkes kendi payına düşeni görmek ve yapmak zorunda. Ben de.

Biz iletişimciler bazen kendimizi sadece “işimizi yapıyoruz” diyerek rahatlatıyoruz. Oysa, yaptığımız iş, aynı zamanda hangi anlatıların normal, hangi değerlerin meşru, hangi karakterlerin hayranlık uyandırıcı bulunduğuna dair oluşan toplumsal iklime etki ediyor.

Suçu bir yükselme hikâyesine dönüştüren, korku üretmeyi etkiyle, tahakkümü itibarla karıştıran içeriklerin sadece basit bir kurgu meselesi olmadığını düşünüyorum.

Çünkü tekrar eden her anlatı, zamanla toplumsal algının sınırlarını değiştirir. Önce duyarsızlaştırır, sonra alıştırır, en sonunda da normalleştirir.

Şiddeti sorun olarak anlatan içerikle, şiddeti stilize edip statüye dönüştüren içerik aynı şey değil. Eleştirel temsil ile özendirici temsil arasında fark gözetmek, bana göre bir iletişimcinin asgari muhakeme sorumluluğu.

Çünkü, iletişimci yalnızca görünürlük yöneten biri değil. Anlam, meşruiyet ve güven de üretmek zorunda.

Bu yüzden insana, özellikle kadına, çocuğa ve hayvanlara yönelik şiddeti normalleştiren; şiddeti güç, prestij, karizma ya da başarı göstergesi gibi sunan hiçbir dili ve anlatıyı kabul etmiyorum.

Bir iletişimci olarak, ekibimle birlikte, bu dili ve anlatıyı temel alan dizi ve içeriklere reklam plasmanı yapmayacağız.

Bu bir tercih değil. Etik bir sınır, kamusal bir sorumluluk ve vicdani bir yükümlülük.

Tüm meslektaşlarımı da bu konuda sorumluluk almaya davet ediyorum.'