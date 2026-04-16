İslam Memiş Gram Altında 8.000 TL İçin Tarih Verdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.04.2026 - 19:59

Altın piyasasında dalgalı seyir sürerken, Finans Analisti İslam Memiş’ten dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Küresel gerilimler ve piyasa belirsizliklerinin yıl boyunca etkili olacağını belirten Memiş, yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu.

"Belirsizlik bir süre daha devam edecek"

Altın piyasasını değerlendiren Memiş, son haftadaki yükselişin barış beklentileriyle doğrudan bağlantısının net olmadığını söyledi. “Son iki aydır piyasalarda ciddi bir belirsizlik ve manipülasyon fiyatlaması gözlemliyoruz. Bu durumun yıl sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum” diyerek yatırımcı psikolojisinin önemine dikkat çekti.

"4900 dolar kritik direnç"

Ons altının 4812 dolar seviyesinde olduğunu belirten Memiş, iki senaryoya işaret etti. Barış ortamında 5100–5200 dolar, savaşın sürmesi halinde ise 4650 destek ve 4400’e geri çekilme riski öne çıkıyor. “4900 dolar kritik direnç, kırılmadan kalıcı yükseliş zor” dedi.

"Yaz aylarında 8000 TL olabilir..."

Gram altının 6940 TL seviyesinde olduğunu belirten Memiş, fiyatların 6500–7000 TL bandında dalgalandığını ifade etti. Barış ihtimalinde kısa vadede 7000–7500 TL, yaz aylarında ise 8000 TL üzerinin görülebileceğini söyledi.

*Haberde yer alan görüş, bilgi ve tahminler yatırım tavsiyesi değildir

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
