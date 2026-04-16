Arda Güler'in Şampiyonlar Ligi Şovuna Efsaneler Sessiz Kalamadı

Hakan Karakoca
16.04.2026 - 17:27

Real Madrid, Bayern Münih'e elendi ama Arda'nın performansı tüm dünyayı büyüledi. Arda'nın harika iki golü kalitesini gözler önüne sererken dün gece sosyal medya da sabaha kadar milli yıldızımızı konuştu. 

Milli  futbolcu için maç sonunda Şampiyonlar Ligi yayıncısı kuruluşlarda yorumcu olarak görev alan dünyaca ünlü efsaneler de sessiz kalamadı. İşte o isimlerden bazıları...

İlk övgü Gerrard'dan...

Steven Gerrard “Arda Güler, Real Madrid formasıyla geçireceği en iyi yarım saati yaşadı. İki muhteşem gol attı, ikincisi birincisinden bile daha iyiydi.” dedi.

Real Madrid ve Liverpool formasıyla Avrupa futboluna damga vuran McManaman da yorum yaptı.

Steve McManaman, 'Arda Güler, Luka Modric'in yerini alacak kişi olarak görülüyordu. Xabi Alonso da kendisine büyük bir güven duyuyordu.' ifadelerini kullandı.

"Arda artık elit bir seviyede"

Arda'nın elit bir seviyede olduğunu ifade eden Henry, 'Arda Güler sadece oynamıyor sorumluluk alıyor. Tartışmasız dünya klası. Bayern Münih'e karşı deplasmanda, üstelik böylesine yüksek baskı altında bunları yapmak çok önemli. Saklanmıyor, topu istiyor. Arda Güler için artık potansiyelden bahsedilmez. O dünya futbolu için varlığını ispat etti.' dedi.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
