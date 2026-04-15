Milli Yıldız Arda Güler Tarih Yazdı: Bayern Münih’e 35. Saniyede Gol Attı, Yetmedi Frikikten 90'a Attı

Milli Yıldız Arda Güler Tarih Yazdı: Bayern Münih’e 35. Saniyede Gol Attı, Yetmedi Frikikten 90'a Attı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 22:34 Son Güncelleme: 15.04.2026 - 22:46

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler 35. Saniyede ceza sahası dışından attığı golle tarih yazdı. 

Bu golle yetinmeyen Arda Güler, 29. dakikada da sahneye çıktı. Milli futbolcu frikikten attığı golle takımının 2. golünü de kaydetti.

Arda Güler daha 35. saniyede Bayern Münih ağlarına yolladığı golle tarihe geçti.

Arda Güler daha 35. saniyede Bayern Münih ağlarına yolladığı golle tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde ilk maçı İspanya deplasmanında 2-1 kazanarak büyük bir avantaj elde eden Alman devi Bayern Münih, rövanş mücadelesinde kendi seyircisi önünde Real Madrid'i ağırlarken sahada adeta şok yaşadı. Arda Güler'in 35. saniyede neredeyse orta sahadan attığı gol sosyal medyada izlenme rekorları kırdı.

Karşılaşmanın henüz ilk düdüğü çaldıktan 35 saniye sonra sahneye milli gururumuz Arda Güler çıktı. Bayern Münih kalecisi Manuel Neuer'in yaptığı büyük hatayı fırsata çeviren Arda Güler uzak mesafeden golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi. 

Bu gol, Bayern Münih’in tarihinde yediği en erken gol oldu.

İşte Arda Güler'in 35. saniyede attığı gol:

Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı golde Manuel Neuer'in çaresizliği 👇

Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı golde Manuel Neuer'in çaresizliği 👇

Arda Güler 29. dakikada bir kez daha sahneye çıktı, bu kez frikikten Manuel Neuer'i çaresiz bıraktı. Hem takımının hem de kendisinin ikinci golünü attı.

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
