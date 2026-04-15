Milli Yıldız Arda Güler Tarih Yazdı: Bayern Münih’e 35. Saniyede Gol Attı, Yetmedi Frikikten 90'a Attı
Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşan Real Madrid’de milli futbolcumuz Arda Güler 35. Saniyede ceza sahası dışından attığı golle tarih yazdı.
Bu golle yetinmeyen Arda Güler, 29. dakikada da sahneye çıktı. Milli futbolcu frikikten attığı golle takımının 2. golünü de kaydetti.
Arda Güler daha 35. saniyede Bayern Münih ağlarına yolladığı golle tarihe geçti.
Arda Güler'in ceza sahası dışından attığı golde Manuel Neuer'in çaresizliği 👇
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
