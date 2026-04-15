Mısırlı Futbolcu Ahmed Amin Oufa Golün Verilmesinin Ardından Sevinçten Ne Yapacağını Bilemedi

Mısırlı Futbolcu Ahmed Amin Oufa Golün Verilmesinin Ardından Sevinçten Ne Yapacağını Bilemedi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
15.04.2026 - 11:45

Futbol sahaları genellikle sert itirazlara, sarı kartlara ve gergin anlara sahne olur. Ancak Mısır Premier Ligi’nde yaşanan son olay, futbolseverleri şaşkına çevirdi. National Bank of Egypt (NBE) ile Al Mokawloon arasında oynanan kritik mücadelede, sahalarda ender rastlanan, hem ilginç hem de sempatik bir an yaşandı.

Hakemin kritik gol kararının ardından Mısırlı futbolcu Ahmed Amin Oufa beklenmedik bir sevinç gösterisinde bulundu. O anlar futbolseverleri gülümsetti.

Hakem de ne yapacağını bilemedi.

Hakem de ne yapacağını bilemedi.

Hakem, VAR incelemesinin ardından orta noktayı göstererek golü geçerli sayınca sahada bayram havası esti. Ancak asıl sürpriz gol sevincinde yaşandı. Kararın ardından büyük bir rahatlama yaşayan National Bank’ın forvet oyuncusu Ahmed Amin Ofa, sevincini takım arkadaşlarıyla paylaşmak yerine doğrudan hakeme koştu.

Ofa, şaşkın bakışlar arasında hakemin kafasını ellerinin arasına alarak onu alnından öptü. Hakemin bu beklenmedik sevgi gösterisi karşısındaki şaşkın tavrı da ekranlara yansıdı.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
