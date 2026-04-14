Elazığsporlu Futbolcu Gol Sevincini Polis Memurunun Üzerine Atlayarak Kutladı

Elazığsporlu Futbolcu Gol Sevincini Polis Memurunun Üzerine Atlayarak Kutladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 12:30

Elazığspor’un Erbaaspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet, sahadaki skor kadar yaşanan gol sevinciyle de gündem oldu. Mücadelenin ilk golünün ardından yaşanan anlar, tribünlerden çok saha kenarında görev yapan polis memurlarının bulunduğu bölgede dikkat çekti.

Seza Çimento Elazığspor’un tecrübeli oyuncusu Ercan Coşkun, Erbaaspor karşılaşmasında sergilediği hareketlerle hem sahada hem de sosyal medyada gündeme oturdu.

Seza Çimento Elazığspor’un tecrübeli oyuncusu Ercan Coşkun, Erbaaspor karşılaşmasında sergilediği hareketlerle hem sahada hem de sosyal medyada gündeme oturdu.

Elazığspor’un 3-0 kazandığı mücadelede ilk gol sonrası yaşanan sevinç, tribünlerden çok saha kenarına yöneldi.

Golden sonra takım arkadaşlarıyla birlikte saha kenarındaki polislerle sevincini paylaşan Elazığspor ekibinde en dikkat çeken isim Ercan Coşkun oldu. Polis Haftası kapsamında anlam kazanan anlarda Coşkun, saha kenarında görev yapan bir polis memurunun sırtına çıkarak coşkulu bir kutlama yaptı.

Maçın ardından da jestini sürdüren deneyimli futbolcu, karşılaşmada giydiği formasını aynı polis memuruna hediye etti.

Maçın ardından da jestini sürdüren deneyimli futbolcu, karşılaşmada giydiği formasını aynı polis memuruna hediye etti.

Bu anlar kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, Ercan Coşkun’un bu davranışı taraftarlar ve futbolseverler tarafından takdirle karşılandı. Coşkun, paylaştığı karede de güvenlik güçlerine duyduğu minneti dile getirdi.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
