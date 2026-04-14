Elazığsporlu Futbolcu Gol Sevincini Polis Memurunun Üzerine Atlayarak Kutladı

Elazığspor’un Erbaaspor karşısında aldığı 3-0’lık galibiyet, sahadaki skor kadar yaşanan gol sevinciyle de gündem oldu. Mücadelenin ilk golünün ardından yaşanan anlar, tribünlerden çok saha kenarında görev yapan polis memurlarının bulunduğu bölgede dikkat çekti.
Seza Çimento Elazığspor’un tecrübeli oyuncusu Ercan Coşkun, Erbaaspor karşılaşmasında sergilediği hareketlerle hem sahada hem de sosyal medyada gündeme oturdu.
Maçın ardından da jestini sürdüren deneyimli futbolcu, karşılaşmada giydiği formasını aynı polis memuruna hediye etti.
