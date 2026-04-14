BYD’nin Çin'deki Tesisinde Yangın Çıktı: Otopark Alanında Çıkan Alevler Kontrol Altına Alındı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.04.2026 - 11:34

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD’nin Shenzhen’deki sanayi parkında bulunan otopark alanında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Sabah saatlerinde başlayan alevlerin test ve hurdaya ayrılmış araçların bulunduğu bölgede ortaya çıktığı belirtilirken, ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Shenzhen’de bulunan bir sanayi parkındaki kapalı otoparkta çıkan yangının kısa sürede kontrol altına alındığını ve olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı.

Şirketin salı sabahı yaptığı bilgilendirmeye göre yangın, “test edilen ve hurdaya ayrılmış araçların” bulunduğu park alanında başladı.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi ve alevler tamamen söndürüldü.

Yerel acil durum ekipleri de yangını doğrularken, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde yoğun siyah dumanların gökyüzüne yükseldiği ve çok katlı yapının geniş bir bölümünün alevlere teslim olduğu görüldü.

BYD’nin küresel merkezi de Shenzhen’in Pingshan bölgesinde yer alıyor. Olayın şirket operasyonlarını doğrudan etkilemediği, yalnızca park alanıyla sınırlı kaldığı belirtildi.

Uzmanlar, elektrikli araç yangınlarının geleneksel içten yanmalı motorlu araçlara kıyasla daha uzun sürebildiğini ve batarya yapısı nedeniyle yeniden tutuşma riskinin bulunduğunu vurguluyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
