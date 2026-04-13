article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Demans ve Tansiyon Riskini Azaltmanın Yolu: Günde Sadece 20 Dakika Ayırmanız Yeterli!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 10:54

Demans ve yüksek tansiyon, çoğu zaman belirti vermeden ilerleyen ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyen sağlık sorunları arasında yer alıyor. Ancak uzmanlara göre, bu riskleri azaltmak sanıldığı kadar zor değil. Günlük rutine eklenecek basit ama düzenli alışkanlıklar, hem beyin sağlığını korumada hem de kalp-damar sistemini desteklemede önemli rol oynuyor. Özellikle her gün ayrılacak kısa bir süre, uzun vadede büyük fark yaratabilecek etkiler sağlayabiliyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir nöroloji profesörü, yalnızca günde 20 dakikalık basit alışkanlıklarla hem beyin sağlığını desteklemenin hem de kolesterol ve tansiyon riskini azaltmanın mümkün olduğunu söylüyor.

Jonathan Schott tarafından paylaşılan öneriler, özellikle demans riskine karşı alınabilecek pratik önlemlere dikkat çekiyor.

Yapılan açıklamalara göre, yüksek kolesterol ve hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden ilerliyor ve hem kalp hem de beyin sağlığı üzerinde ciddi riskler oluşturuyor. Bu nedenle erken önlem almak kritik önem taşıyor.

İşte beyin sağlığını korumaya yardımcı 6 temel adım

1. Yeni bir şey öğrenin

Beyni aktif tutmanın en etkili yollarından biri, keyif alınan yeni beceriler edinmek. Okumak, satranç oynamak ya da el işi öğrenmek gibi aktiviteler, beyin bağlantılarını güçlendirerek zihinsel dayanıklılığı artırıyor.

2. Her gün hareket edin

Düzenli egzersiz; tansiyonu ve kolesterolü düşürmenin yanı sıra genel iyi oluş halini de destekliyor. Haftada birkaç gün, en az 20 dakika kalp ritmini yükselten aktiviteler öneriliyor.

3. Yürüyüşü ihmal etmeyin

Yoğun egzersiz şart değil. Günlük tempolu yürüyüşler ya da asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük alışkanlıklar bile uzun vadede önemli fark yaratıyor.

4. Sosyal bağları güçlü tutun

Sosyal izolasyonun demans riskini artırdığına dikkat çekiliyor. Aile ve arkadaşlarla düzenli iletişimde olmak, zihinsel performansın korunmasına katkı sağlıyor.

5. Tansiyonunuzu kontrol ettirin

Özellikle 30’lu ve 40’lı yaşlarda yüksek tansiyon, ilerleyen yıllarda beyin sağlığını doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle düzenli ölçüm ve takip büyük önem taşıyor.

6. Kendi riskinizi değerlendirin

Kişisel yaşam tarzına göre risk analizi yapmaya yardımcı olan araçlar, hangi alanlarda değişiklik gerektiğini anlamayı kolaylaştırıyor. Küçük ama sürdürülebilir adımlar, uzun vadede büyük fark yaratabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın