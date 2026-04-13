Demans ve Tansiyon Riskini Azaltmanın Yolu: Günde Sadece 20 Dakika Ayırmanız Yeterli!

1. Yeni bir şey öğrenin

Beyni aktif tutmanın en etkili yollarından biri, keyif alınan yeni beceriler edinmek. Okumak, satranç oynamak ya da el işi öğrenmek gibi aktiviteler, beyin bağlantılarını güçlendirerek zihinsel dayanıklılığı artırıyor.

2. Her gün hareket edin

Düzenli egzersiz; tansiyonu ve kolesterolü düşürmenin yanı sıra genel iyi oluş halini de destekliyor. Haftada birkaç gün, en az 20 dakika kalp ritmini yükselten aktiviteler öneriliyor.

3. Yürüyüşü ihmal etmeyin

Yoğun egzersiz şart değil. Günlük tempolu yürüyüşler ya da asansör yerine merdiven kullanmak gibi küçük alışkanlıklar bile uzun vadede önemli fark yaratıyor.

4. Sosyal bağları güçlü tutun

Sosyal izolasyonun demans riskini artırdığına dikkat çekiliyor. Aile ve arkadaşlarla düzenli iletişimde olmak, zihinsel performansın korunmasına katkı sağlıyor.

5. Tansiyonunuzu kontrol ettirin

Özellikle 30’lu ve 40’lı yaşlarda yüksek tansiyon, ilerleyen yıllarda beyin sağlığını doğrudan etkileyebiliyor. Bu nedenle düzenli ölçüm ve takip büyük önem taşıyor.

6. Kendi riskinizi değerlendirin

Kişisel yaşam tarzına göre risk analizi yapmaya yardımcı olan araçlar, hangi alanlarda değişiklik gerektiğini anlamayı kolaylaştırıyor. Küçük ama sürdürülebilir adımlar, uzun vadede büyük fark yaratabiliyor.