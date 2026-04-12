Psikolojiye Göre Eski Sevgiliyi Stalklama Davranışının Gerçek Nedeni

Davranışsal psikolojiye göre, sosyal medya platformlarının bizi ekrana kilitleyen en güçlü silahı aralıklı pekiştirme (intermittent reinforcement) programıdır. B.F. Skinner'in öncülük ettiği bu kavram, ödülün öngörülemez zamanlarda verilmesinin, bir davranışı en güçlü şekilde pekiştiren yöntem olduğunu gösterir.

Eski sevgiliyi stalklama döngüsü tam olarak bu mekanizma ile sürdürülür:

Bazen yeni ve merak uyandırıcı bir hikaye görürsünüz (Ödül).

Bazen profilinde hiçbir değişiklik bulamazsınız (Ödülsüzlük).

Bazen de kiminle nerede olduğuna dair ufak bir ipucu yakalarsınız (Sürpriz Ödül).

California Üniversitesi'nden Dr. Anna Lembke'nin araştırmaları, bu öngörülemezliğin dopamin sistemini kumar bağımlılığına çok benzer şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Lembke bu durumu, 'Dijital stalking, beynimizi sürekli ödül beklentisinde tutan bir döngü yaratır,' sözleriyle açıklar. Bu öngörülemez beklenti, kişinin takibi bırakmasını zorlaştırır ve obsesif kontrol döngüsünü besler.