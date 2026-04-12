Psikolojiye Göre Eski Sevgiliyi Stalklama Davranışının Gerçek Nedeni

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 15:57

Ayrılık sonrası eski sevgiliyi sosyal medyada gizlice takip etmek, çoğu zaman masum bir merak duygusuyla açıklanmaya çalışılır. Oysa psikoloji ve nörobilim; ekranı her yenilediğimizde aslında beynimizdeki karmaşık ödül sistemlerinin ve evrimsel bağlanma kodlarımızın tetiklendiğini gösteriyor. Gelin, bu yaygın 'stalk' davranışının sıradan bir alışkanlıktan ziyade nasıl dijital bir bağımlılık döngüsüne dönüştüğünü birlikte inceleyelim...

Psikolojiye göre, sosyal medyada eski sevgiliyi veya başkalarını gizlice takip etme (stalking) davranışı; dopamin salınımı ve aralıklı pekiştirme sisteminin bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Michigan Üniversitesi'nden Ethan Kross'un dijital öz kontrol araştırmaları, bu davranışın beynimizdeki ödül sistemini nasıl ele geçirdiğini gözler önüne serer. Sosyal medyada sürekli olarak başkalarının profillerini kontrol etme ihtiyacı, aslında ilkel bağlanma sistemimizin modern teknolojiye verdiği bir yanıttır.

Dopamin ve Dijital Stalking Döngüsü

Nörobilim araştırmalarına göre sosyal medya platformları, beynimizdeki dopamin yollarını tıpkı kumar makineleri gibi aktive eder. Eski partnerin profiline yapılan her ziyaret, yakalanan her yeni bildirim veya hikaye güncellemesi; dopamin nöronlarını tetikleyerek anlık bir tatmin hissi yaratır. Ancak bu tatmin geçicidir ve kişi çok geçmeden yeni uyaranlara ihtiyaç duyar.

Ethan Kross'un yürüttüğü çalışmalar, sosyal medya kullanımının prefrontal korteksteki öz kontrol mekanizmalarını zayıflattığını göstermektedir:

'Dijital platformlarda geçirdiğimiz zaman arttıkça, dürtü kontrolümüz azalır ve stalking davranışları normalleşir.' 

Bu durum, kişinin rasyonel düşünme kapasitesini körelterek takıntılı (obsesif) kontrol davranışlarına yol açar.

Bağlanma Sistemi ve Dijital İlişkiler

Psikologlara göre dijital takip davranışının kökeni, evrimsel bağlanma sistemimize dayanır. John Bowlby'nin Bağlanma Kuramı'na dayanan modern araştırmalar; dijital platformlarda eski sevgiliyi sürekli takip etme ihtiyacının, aslında kaybedilen güvenli bağlanma arayışının çarpık bir yansıması olduğunu ortaya koyar. Beyin sosyal bağlantı kurmaya programlı olduğundan, bağın koptuğu durumlarda dijital stalking bu temel ihtiyacı karşılamaya yönelik uyumsuz (maladaptif) bir strateji haline gelir.

  • Kaygılı Bağlanma: Özellikle kaygılı bağlanma stiline sahip bireyler, ayrılık sonrasında sosyal medyada çok daha fazla takip davranışı sergilemektedir.

  • Nörolojik Tepki: Bu kişilerde amigdala ve anterior singulat korteks aktivasyonunun yüksek olması, sosyal reddedilme veya terk edilme korkusunu artırarak sürekli bir dijital teyit ihtiyacı yaratır.

Aralıklı Pekiştirme: Dijital Slot Makinelerinin Psikolojisi

Davranışsal psikolojiye göre, sosyal medya platformlarının bizi ekrana kilitleyen en güçlü silahı aralıklı pekiştirme (intermittent reinforcement) programıdır. B.F. Skinner'in öncülük ettiği bu kavram, ödülün öngörülemez zamanlarda verilmesinin, bir davranışı en güçlü şekilde pekiştiren yöntem olduğunu gösterir.

Eski sevgiliyi stalklama döngüsü tam olarak bu mekanizma ile sürdürülür:

  • Bazen yeni ve merak uyandırıcı bir hikaye görürsünüz (Ödül).

  • Bazen profilinde hiçbir değişiklik bulamazsınız (Ödülsüzlük).

  • Bazen de kiminle nerede olduğuna dair ufak bir ipucu yakalarsınız (Sürpriz Ödül).

California Üniversitesi'nden Dr. Anna Lembke'nin araştırmaları, bu öngörülemezliğin dopamin sistemini kumar bağımlılığına çok benzer şekilde etkilediğini ortaya koymaktadır. Lembke bu durumu, 'Dijital stalking, beynimizi sürekli ödül beklentisinde tutan bir döngü yaratır,' sözleriyle açıklar. Bu öngörülemez beklenti, kişinin takibi bırakmasını zorlaştırır ve obsesif kontrol döngüsünü besler.

İlginizi çekebilir:

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
