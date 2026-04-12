Demans Riskini Artıran En Önemli Alışkanlık Açıklandı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 14:32

Demans, yaşla birlikte artış gösteren ve bireylerin yaşam kalitesini ciddi ölçüde etkileyen önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ise günlük hayatta sıkça karşılaşılan bazı alışkanlıkların bu riski doğrudan etkileyebileceğini ortaya koyuyor. Özellikle düzenli alkol tüketiminin, beyin sağlığı üzerinde uzun vadeli olumsuz sonuçlar doğurabileceği ve demans gelişimini hızlandırabileceği belirtiliyor. Uzmanlar, bu alışkanlığın kontrol altına alınmasının, bilişsel fonksiyonların korunması açısından kritik rol oynayabileceğine dikkat çekiyor.

Reklam

Yeni araştırmalar, yaygın bir alışkanlığın uzun vadede yalnızca günlük etkilerle sınırlı kalmadığını, beyin sağlığı üzerinde ciddi sonuçlar doğurabileceğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre özellikle düzenli alkol tüketimi, demans riskini artırabilecek önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

2023 yılında Atrium Health tarafından yürütülen ve hakemli bir bilimsel dergide yayımlanan çalışmada, alkol tüketiminin beyin üzerindeki etkileri incelendi. Araştırmada, deney hayvanlarına 10 hafta boyunca su ya da alkol tüketme seçeneği sunuldu. Elde edilen bulgular, düşük ve orta düzeyde alkol tüketiminin dahi beyin dokusunda küçülmeye yol açabildiğini gösterdi.

Bilim insanları özellikle Alzheimer hastalığı ile bağlantıya odaklandı.

Demans vakalarının büyük bölümünden sorumlu olan bu hastalıkta, beyin hücrelerinde hasar ve “amiloid plak” adı verilen zararlı protein birikimleri dikkat çekiyor. Araştırma, alkolün bu süreci hızlandırabileceğine işaret ediyor.

Çalışmanın yazarlarından Shannon Macauley, elde edilen verilerin erken evrelerde bile alkolün beyin hasarını tetikleyebileceğini düşündürdüğünü belirtiyor. Bu durum, alkol tüketiminin değiştirilebilir bir risk faktörü olarak değerlendirilmesini gündeme getiriyor.

2024 yılında Oxford Üniversitesi tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmada, yaklaşık 40 bin kişinin beyin görüntüleri analiz edildi. Araştırmaya liderlik eden Gwenaëlle Douaud, alkolün bilişsel gerileme açısından en güçlü risk faktörlerinden biri olduğunu vurguladı. Çalışmada ayrıca diyabet ve hava kirliliği gibi unsurların da beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Uzmanlar, tamamen bırakmanın mümkün olmadığı durumlarda bile tüketimi sınırlamanın önemli olduğunu ifade ediyor. İngiltere’de NHS tarafından paylaşılan rehberlere göre, haftalık alkol tüketiminin 14 birimi aşmaması ve bu miktarın haftaya yayılması öneriliyor. Ayrıca hafta içinde birkaç gün tamamen alkolsüz geçirilmesi de riskin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Reklam
