Demans Riskini Artıran En Önemli Alışkanlık Açıklandı

2024 yılında Oxford Üniversitesi tarafından yapılan geniş çaplı bir araştırmada, yaklaşık 40 bin kişinin beyin görüntüleri analiz edildi. Araştırmaya liderlik eden Gwenaëlle Douaud, alkolün bilişsel gerileme açısından en güçlü risk faktörlerinden biri olduğunu vurguladı. Çalışmada ayrıca diyabet ve hava kirliliği gibi unsurların da beyin sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Uzmanlar, tamamen bırakmanın mümkün olmadığı durumlarda bile tüketimi sınırlamanın önemli olduğunu ifade ediyor. İngiltere’de NHS tarafından paylaşılan rehberlere göre, haftalık alkol tüketiminin 14 birimi aşmaması ve bu miktarın haftaya yayılması öneriliyor. Ayrıca hafta içinde birkaç gün tamamen alkolsüz geçirilmesi de riskin azaltılmasına yardımcı olabilir.