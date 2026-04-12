O İki Modelin Üretimi Durdurulacak: Otomobil Bayileri Kampanya Yaptı

Öte yandan faiz oranlarındaki yükseliş, altın fiyatlarındaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlikler de araç alım kararlarını geciktiren diğer faktörler arasında.

Sıfır araç tarafında kampanyaların artması ikinci elde de baskı oluşturmuş durumda. Galericiler, ellerindeki stokları eritmek için fiyat indirimine giderken, bazı araçlarda düşüşlerin yüzde 15’e kadar ulaştığı ifade ediliyor.

Güncel fiyatlara bakıldığında Fiat Egea Sedan 1,4 milyon TL seviyelerinden başlarken, Renault Megane 1,7 milyon TL bandından alıcı buluyor. Toyota Corolla, Skoda Octavia, BMW 3 Serisi ve Mercedes C Serisi gibi modellerde ise fiyat skalası segment ve donanıma göre oldukça geniş bir aralıkta ilerliyor.

Elektrikli tarafta BYD Seal ve Togg T10F gibi modeller de sedan formunda piyasada yer almaya devam ederken, bu segmentte rekabet giderek farklı bir yöne evriliyor.

Türkiye’de satışta olan sedan modeller

Uygun segment

Fiat Egea Sedan

Renault Megane Sedan

Toyota Corolla (benzinli)

Toyota Corolla Hybrid

Orta segment

Skoda Octavia

Skoda Superb

BMW 3 Serisi (320i Sedan)

Premium segment

Mercedes C Serisi (C 200 4MATIC)

Mercedes CLA 220 4MATIC

BMW 5 Serisi

Audi A5 Sedan

Elektrikli Sedanlar