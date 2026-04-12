O İki Modelin Üretimi Durdurulacak: Otomobil Bayileri Kampanya Yaptı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.04.2026 - 13:21

Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir geniş kitleler tarafından tercih edilen iki sedan model için üretim sürecinin sona ermesiyle birlikte yeni bir dönem başlıyor. Kararın ardından bayiler, mevcut stokları eritmek amacıyla kampanyaları artırırken, piyasa dengesi de hızlı bir şekilde değişmeye başladı. Özellikle erişilebilir fiyat bandında yer alan sedan seçeneklerinin azalması, tüketicilerin alternatif segmentlere yönelmesini hızlandırıyor.

Kaynak: NTV

Türkiye’de otomotiv pazarında dengeleri değiştirecek bir dönüşüm yaşanıyor.

Özellikle C segmentte yer alan erişilebilir sedan modellerin üretimden çekilmesi, hem sıfır araç tarafında hem de ikinci elde etkisini hissettirmeye başladı. Bayiler ise elindeki stokları eritmek için peş peşe kampanyalar devreye aldı.

Son yıllarda SUV modellere yönelen tüketici talebi, sedanların pazar payını ciddi şekilde aşağı çekti. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre SUV’lar satışların açık ara lideri konumunda. Sedan segmenti ise giderek daralan bir paya sıkışmış durumda.

Bu tabloya üretici kararları da eklenince, Türkiye’de uzun yıllardır en çok tercih edilen bazı modellerin üretim takvimleri netleşmeye başladı.

Fiat Egea Sedan’ın üretiminin Haziran 2026’da sona ereceği, Renault Megane Sedan’ın ise 2027 itibarıyla üretim bandından kalkacağı ifade ediliyor. Bu gelişmeler, uygun fiyatlı sedan seçeneklerinin sayısını daha da azaltacak.

Sektör temsilcileri, özellikle orta gelir grubunun yoğun talep gösterdiği bu araçların azalmasının tüketiciyi SUV segmentine daha hızlı yönlendirdiğini belirtiyor. Öte yandan faiz oranlarındaki yükseliş, altın fiyatlarındaki dalgalanma ve ekonomik belirsizlikler de araç alım kararlarını geciktiren diğer faktörler arasında.

Sıfır araç tarafında kampanyaların artması ikinci elde de baskı oluşturmuş durumda. Galericiler, ellerindeki stokları eritmek için fiyat indirimine giderken, bazı araçlarda düşüşlerin yüzde 15’e kadar ulaştığı ifade ediliyor.

Güncel fiyatlara bakıldığında Fiat Egea Sedan 1,4 milyon TL seviyelerinden başlarken, Renault Megane 1,7 milyon TL bandından alıcı buluyor. Toyota Corolla, Skoda Octavia, BMW 3 Serisi ve Mercedes C Serisi gibi modellerde ise fiyat skalası segment ve donanıma göre oldukça geniş bir aralıkta ilerliyor.

Elektrikli tarafta BYD Seal ve Togg T10F gibi modeller de sedan formunda piyasada yer almaya devam ederken, bu segmentte rekabet giderek farklı bir yöne evriliyor.

Türkiye’de satışta olan sedan modeller

Uygun segment

  • Fiat Egea Sedan

  • Renault Megane Sedan

  • Toyota Corolla (benzinli)

  • Toyota Corolla Hybrid

Orta segment

  • Skoda Octavia

  • Skoda Superb

  • BMW 3 Serisi (320i Sedan)

Premium segment

  • Mercedes C Serisi (C 200 4MATIC)

  • Mercedes CLA 220 4MATIC

  • BMW 5 Serisi

  • Audi A5 Sedan

Elektrikli Sedanlar

  • BYD Seal

  • Togg T10F

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
