Partnerimizi 'Düzeltebiliriz' Yalanı: Onu Mu Seviyorsunuz, Yoksa Zihninizdeki Potansiyelini mi?

Pek çok kişi, partnerinin eksiklerini 'onarma' isteğini derin bir şefkatle açıklar. Stanford Üniversitesi’nden Dr. Jennifer Aaker’ın verileri, her üç kişiden ikisinin ilişkiye bu gizli ajandayla başladığını gösteriyor. Ancak madalyonun öteki yüzü göründüğünden daha karmaşıktır.

Bu durum çoğu zaman 'Kurtarıcı Kompleksi' ile ilgilidir. Partnerinizin potansiyeline aşık olup mevcut gerçekliğini reddetmek, aslında onu olduğu haliyle yetersiz bulduğunuzun bir kanıtıdır. Psikologlar bu durumu, şefkat maskesi takmış ince bir kontrol çabası olarak değerlendiriyor. Siz ona yardım ettiğinizi düşünürken, o aslında sürekli yargılandığını hisseder.