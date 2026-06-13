Olympiakos-Panathinaikos Finalinde Yumruklar Konuştu: Ergin Ataman Röportaj Sırasında Çıldırdı
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Yunanistan Basketbol Ligi’nde oynanan şampiyonluk maçının ardından Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Olympiakos oyuncuları arasında büyük bir gerilim yaşandı ve maç sonrası arbede çıktı. Olayların ardından Ataman, yaşananlara ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.
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Maç sonu ortalık karıştı.
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Kavga anı sosyal medyada da paylaşıldı.
"Nunn şu an yaralandı"
Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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