Olympiakos-Panathinaikos Finalinde Yumruklar Konuştu: Ergin Ataman Röportaj Sırasında Çıldırdı

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

Ataman, “Biz kaybetmeyi kabul ettik. Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn’a vurdu! Nunn şu an yaralandı. Jones bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?” ifadelerini kullandı.