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Olympiakos-Panathinaikos Finalinde Yumruklar Konuştu: Ergin Ataman Röportaj Sırasında Çıldırdı

Olympiakos-Panathinaikos Finalinde Yumruklar Konuştu: Ergin Ataman Röportaj Sırasında Çıldırdı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
13.06.2026 - 22:27
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Yunanistan Basketbol Ligi’nde oynanan şampiyonluk maçının ardından Ergin Ataman’ın çalıştırdığı Panathinaikos ile Olympiakos oyuncuları arasında büyük bir gerilim yaşandı ve maç sonrası arbede çıktı. Olayların ardından Ataman, yaşananlara ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu.

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Maç sonu ortalık karıştı.

Maç sonu ortalık karıştı.

Yunanistan Basketbol Ligi play-off finali 5. maçında Olympiakos, Panathinaikos’u mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından salonda tansiyon yükseldi ve olaylar çıktı.

İddiaya göre Olympiakos oyuncusu Tyrique Jonas, Panathinaikoslu Kendrick Nunn’a soyunma odası girişinde yumruk attı. Güvenlik görevlileri müdahale etmeye çalışsa da ilk aşamada kavgayı ayırmakta zorlandı ve Jonas’ın Nunn’a yeniden saldırdığı belirtildi.

Olaylara polis ve güvenlik ekipleri de dahil olurken, yaşanan arbede kameralar tarafından kaydedildi.

Kavga anı sosyal medyada da paylaşıldı.

"Nunn şu an yaralandı"

"Nunn şu an yaralandı"

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Ergin Ataman, yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

Ataman, “Biz kaybetmeyi kabul ettik. Tyrique Jones soyunma odamıza geldi ve Kendrick Nunn’a vurdu! Nunn şu an yaralandı. Jones bunu nasıl yapabiliyor? Böyle bir şey nasıl olabilir?” ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman'ın çıldırdığı anlar da sosyal medyada gündem oldu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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