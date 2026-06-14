ABD'nin Vize Vermediği Hakem Omar Artan'a FIFA Maaş Ödeyecek

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere pazartesi günü Miami'ye gelen Omar Artan'ın, ABD göçmenlik yetkilileri tarafından havalimanında yaklaşık 11 saat sorgulandığı bildirildi. Diplomatik pasaportuna ve tek girişlik ABD vizesine rağmen ülkeye kabul edilmeyen 34 yaşındaki Somalili hakem, geri gönderildi.

Bir ABD hükümet yetkilisi, kararın Artan'ın 'terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle ilişkisi bulunduğuna dair şüpheler' nedeniyle alındığını öne sürdü. Artan ise sorgu sırasında Somalili silahlı örgüt El Şebab ile bağlantıları hakkında sorular yöneltildiğini doğrularken, örgütle herhangi bir ilişkisi ya da bilgisi olmadığını belirterek tüm iddiaları reddettiğini söyledi.