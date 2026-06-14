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ABD'nin Vize Vermediği Hakem Omar Artan'a FIFA Maaş Ödeyecek

etiket ABD'nin Vize Vermediği Hakem Omar Artan'a FIFA Maaş Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 16:58
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda görev alması planlanan Somalili hakem Omar Artan, ABD'ye giriş izni alamadığı için turnuvada maç yönetememişti. Ancak FIFA'nın, yaşadığı mağduriyet nedeniyle Artan'a Dünya Kupası'nda görev yapmış hakemlere ödenen ücreti verme hazırlığında olduğu belirtildi.

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Terör bağlantısı iddiasıyla sorgulandı.

Terör bağlantısı iddiasıyla sorgulandı.

Dünya Kupası'nda görev yapmak üzere pazartesi günü Miami'ye gelen Omar Artan'ın, ABD göçmenlik yetkilileri tarafından havalimanında yaklaşık 11 saat sorgulandığı bildirildi. Diplomatik pasaportuna ve tek girişlik ABD vizesine rağmen ülkeye kabul edilmeyen 34 yaşındaki Somalili hakem, geri gönderildi.

Bir ABD hükümet yetkilisi, kararın Artan'ın 'terör örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilerle ilişkisi bulunduğuna dair şüpheler' nedeniyle alındığını öne sürdü. Artan ise sorgu sırasında Somalili silahlı örgüt El Şebab ile bağlantıları hakkında sorular yöneltildiğini doğrularken, örgütle herhangi bir ilişkisi ya da bilgisi olmadığını belirterek tüm iddiaları reddettiğini söyledi.

FIFA, Artan'a turnuvada yer almış gibi ödeme yapacak.

FIFA, Artan'a turnuvada yer almış gibi ödeme yapacak.

ABD'ye girişine izin verilmemesinin ardından Türkiye aktarmalı bir uçuşla ülkeden ayrılmak zorunda kalan Omar Artan, İstanbul'da FIFA yetkililerinin desteğini aldıktan sonra Somali'nin başkenti Mogadişu'ya döndü.

Uluslararası medyada yer alan bilgilere göre FIFA, yaşanan süreçte Somalili hakemin mağdur edilmemesi için adım atmaya hazırlanıyor. Turnuvada görev yapma fırsatını kaçırmasına rağmen, Artan'ın Dünya Kupası hakemlerine ödenen ücretin tamamını alacağı belirtilirken, nihai tutarın organizasyonun sona ermesinin ardından netleşeceği ifade ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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