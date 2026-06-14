İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gitti

Girişim metnine göre İsviçre’nin, istisna ve koruma maddeleri içeren bazı “nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları” yeniden müzakere etmesi gerekebileceği ifade ediliyor.

İsviçre Halk Partisi tarafından yürütülen kampanya, nüfus artışının altyapı üzerinde baskı yarattığını, kira fiyatlarını yükselttiğini ve ülkenin demografik yapısını ile ulusal kimliğini değiştirdiğini savunuyor.

Federal Konsey ve parlamentonun büyük çoğunluğu ise girişimin mevcut sorunları çözmekten ziyade yeni yapısal problemler doğuracağı görüşünde.

Öneriyi destekleyenler, düzenlemenin göçün kontrol altına alınması ve daha sıkı sınırlar oluşturulması açısından gerekli olduğunu ileri sürüyor.