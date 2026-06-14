İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gitti
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İsviçre'de uzun süredir kamuoyunda tartışma yaratan ve ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını hedefleyen girişim için referandum gerçekleştirildi. Seçmenler, İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği '10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır' adlı öneri hakkında oy kullandı. Sandık çıkış anketleri ise girişimin halk tarafından reddedildiğine işaret etti.
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9,1 milyonluk nüfus 10 milyonla sınırlandırılmaya çalışıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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