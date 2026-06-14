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İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gitti

İsviçre, Nüfusunu 10 Milyonla Sınırlandırmak İçin Referanduma Gitti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
14.06.2026 - 17:25
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İsviçre'de uzun süredir kamuoyunda tartışma yaratan ve ülke nüfusunun 10 milyon kişiyle sınırlandırılmasını hedefleyen girişim için referandum gerçekleştirildi. Seçmenler, İsviçre Halk Partisi'nin desteklediği '10 Milyonluk İsviçre'ye Hayır' adlı öneri hakkında oy kullandı. Sandık çıkış anketleri ise girişimin halk tarafından reddedildiğine işaret etti.

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9,1 milyonluk nüfus 10 milyonla sınırlandırılmaya çalışıldı.

9,1 milyonluk nüfus 10 milyonla sınırlandırılmaya çalışıldı.

İsviçre’de yerel saatle 10.00’da başlayan oy verme süreci 12.00 itibarıyla tamamlandı. Seçmenlerin büyük bölümünün ise oylarını önceden posta yoluyla kullandığı bildirildi.

Ülkenin mevcut nüfusunun yaklaşık 9,1 milyon civarında olduğu ifade edilirken, gündemdeki girişim bu sayının 10 milyonla sınırlandırılmasını hedefliyordu.

Sandık çıkış anketlerine göre öneri yaklaşık yüzde 55 oyla reddedildi. İsviçre Yayın Kurumu (SRG SSR) için GFS Bern Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan tahminlerde, hata payının ± yüzde 2 olduğu belirtildi.

Kesin sonuçların günün ilerleyen saatlerinde açıklanması bekleniyor.

Öneri neleri getiriyor?

Öneri neleri getiriyor?

Hükümet ve parlamento, nüfus artışını sınırlamayı hedefleyen girişime karşı çıkmalarına rağmen herhangi bir karşı teklif sunmadı.

İsviçre Halk Partisi (SVP), “sürdürülebilirlik girişimi” adını verdiği öneriyle, ülkedeki daimi ikamet eden nüfusun 2050’den itibaren 10 milyonu aşmamasını amaçlıyor. Plan, bu eşiğe yalnızca doğumların ölümlerden fazla olması durumunda ulaşılmasını ve düzensiz göçün engellenmesini öngörüyor.

Teklife göre, nüfusun 2050’den önce 9,5 milyon seviyesini geçmesi halinde Federal Konsey ve Parlamento’nun özellikle iltica ve aile birleşimi politikalarında bu sınırı korumaya yönelik tedbirler alması zorunlu hale gelecekti.

Bu sınırlama başka sorunları da beraberinde getirebilir.

Bu sınırlama başka sorunları da beraberinde getirebilir.

Girişim metnine göre İsviçre’nin, istisna ve koruma maddeleri içeren bazı “nüfus artışını teşvik eden uluslararası anlaşmaları” yeniden müzakere etmesi gerekebileceği ifade ediliyor.

İsviçre Halk Partisi tarafından yürütülen kampanya, nüfus artışının altyapı üzerinde baskı yarattığını, kira fiyatlarını yükselttiğini ve ülkenin demografik yapısını ile ulusal kimliğini değiştirdiğini savunuyor.

Federal Konsey ve parlamentonun büyük çoğunluğu ise girişimin mevcut sorunları çözmekten ziyade yeni yapısal problemler doğuracağı görüşünde.

Öneriyi destekleyenler, düzenlemenin göçün kontrol altına alınması ve daha sıkı sınırlar oluşturulması açısından gerekli olduğunu ileri sürüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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