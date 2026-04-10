Yapay Zeka, Antik Seramikleri Üç Boyutlu Verilerle Yüzde 93 Doğrulukla Sınıflandırdı

Bu yaklaşım, yalnızca yüzey görünümünü değil, nesnenin tüm geometrik yapısını hesaba katarak daha kapsamlı bir analiz imkânı sundu.

Toplam 917 seramik parçası optik tarama ve fotogrametri yöntemleriyle dijital ortama aktarıldı. Her bir parça binlerce uzamsal nokta ile temsil edilerek modele dahil edildi. Çalışmada kullanılan “Point Transformer” mimarisi, bu üç boyutlu veriler üzerinden beş farklı seramik formunu ayırt edecek şekilde eğitildi.

Model, tabak gövdesi, kase ve servis tabağı gibi kategorilerde genel olarak yüzde 93,2 doğruluk oranına ulaştı. Özellikle biçimsel farkların belirgin olduğu gruplarda yüksek başarı elde edilirken, birbirine yakın özellikler taşıyan tabak gövdesi ve kase gibi sınıflarda ayrımın daha zor olduğu gözlendi. Bu durum, aynı zamanda söz konusu dönem seramiklerinde biçimsel sınırların da net olmadığını düşündürüyor.

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer yönü, modelin karar süreçlerinin görselleştirilebilir hale getirilmesiydi. Grad-CAM yöntemiyle yapılan analizler, yapay zekânın sınıflandırma sırasında hangi bölgelere odaklandığını ortaya koydu. Tabak formunda ağız kenarı ve iç açı geçişleri öne çıkarken, kase türlerinde dış yüzey ve taban bölgesi belirleyici oldu. Bu bulgular, arkeologların saha çalışmalarında önem verdiği gözlem alanlarıyla büyük ölçüde örtüşüyor.