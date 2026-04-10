Uzmanlara Göre Mutfakta Asla Tercih Edilmemesi Gereken 7 Şey

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.04.2026 - 10:17

Mutfaklar, yalnızca yemek hazırlanan alanlar olmaktan çıkıp evin en çok vakit geçirilen yaşam alanlarından biri haline geldi. Bu nedenle yenileme sürecinde yapılan tercihler, hem estetik görünümü hem de günlük kullanım konforunu doğrudan etkiliyor. Ancak uzmanlara göre, ilk etapta cazip görünen bazı detaylar uzun vadede işlevsellikten ödün verilmesine yol açabiliyor. Doğru planlama yapabilmek için, hangi seçimlerden özellikle kaçınılması gerektiğini bilmek büyük önem taşıyor.

Mutfak yenileme sürecinde estetik kadar işlevsellik de belirleyici olmalı.

Uzmanlara göre bazı tercihler, hem kullanım konforunu düşürüyor hem de uzun vadede pişmanlık yaratıyor.

Artan maliyetler nedeniyle taşınmak yerine mutfağını yenilemeyi tercih edenlerin sayısı giderek artıyor. Ancak bu süreçte yapılan bazı seçimler, kısa sürede hem kullanım açısından hem de görsel anlamda sorun yaratabiliyor. Mutfak tasarımı ve montajı konusunda uzman olan Harry Town, kendi mutfağında asla yer vermeyeceği detayları sıralayarak dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İşte uzmanlara göre mutfakta olmaması gereken 7 eşya

1. Bağımsız çöp kutuları

Mutfak için ciddi bir bütçe ayrılıyorsa, ortada duran bir çöp kutusu tüm görüntüyü bozabiliyor. Dolap içine entegre edilen sistemler hem daha düzenli bir görünüm sağlıyor hem de alan kullanımını optimize ediyor.

2. Ada tezgâh üzerinde evye

İlk bakışta pratik görünse de ada üzerindeki evyeler, dağınıklığı göz önüne çıkarıyor. Ada, genellikle mutfağın odak noktası olduğu için temiz ve sade kalması öneriliyor.

3. Parlak (gloss) dolap kapakları

Parlak yüzeyler artık demode bir tercih olarak görülüyor. Bunun yerine mat veya dokulu yüzeyler, daha sıcak ve modern bir atmosfer yaratıyor.

4. Çamaşır ve kurutma makinelerinin mutfakta olması

Alan uygunsa bu cihazların ayrı bir bölüme taşınması öneriliyor. Aksi halde hem depolama alanı azalıyor hem de mutfağın bütünlüğü bozuluyor.

5. Tezgâh üstünde fazla küçük ev aleti

Tezgâhlar ciddi maliyetlerle seçiliyor, ama çoğu zaman kahve makinesi, blender gibi cihazlarla kaplanıyor. Bu da hem hazırlık alanını daraltıyor hem de görsel karmaşa yaratıyor. Gizli depolama çözümleri burada devreye giriyor.

6. Kulpsuz mutfak dolapları

Minimal görünse de kulpsuz sistemler pratikte sorun çıkarabiliyor. Parmak izi tutmaları ve sürekli temizlik gerektirmeleri, kullanım konforunu düşürüyor. Ayrıca kulplar, tasarımı tamamlayan önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

7. Laminat tezgahlar

Ekonomik gibi görünse de laminat yüzeyler zamanla aşınabiliyor, yanabiliyor veya darbelere karşı dayanıksız kalabiliyor. Uzun ömür ve estetik açısından kuvars ya da masif ahşap gibi daha dayanıklı malzemeler öneriliyor.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
