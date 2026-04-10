Uzmanlara Göre Mutfakta Asla Tercih Edilmemesi Gereken 7 Şey

1. Bağımsız çöp kutuları

Mutfak için ciddi bir bütçe ayrılıyorsa, ortada duran bir çöp kutusu tüm görüntüyü bozabiliyor. Dolap içine entegre edilen sistemler hem daha düzenli bir görünüm sağlıyor hem de alan kullanımını optimize ediyor.

2. Ada tezgâh üzerinde evye

İlk bakışta pratik görünse de ada üzerindeki evyeler, dağınıklığı göz önüne çıkarıyor. Ada, genellikle mutfağın odak noktası olduğu için temiz ve sade kalması öneriliyor.

3. Parlak (gloss) dolap kapakları

Parlak yüzeyler artık demode bir tercih olarak görülüyor. Bunun yerine mat veya dokulu yüzeyler, daha sıcak ve modern bir atmosfer yaratıyor.

4. Çamaşır ve kurutma makinelerinin mutfakta olması

Alan uygunsa bu cihazların ayrı bir bölüme taşınması öneriliyor. Aksi halde hem depolama alanı azalıyor hem de mutfağın bütünlüğü bozuluyor.

5. Tezgâh üstünde fazla küçük ev aleti

Tezgâhlar ciddi maliyetlerle seçiliyor, ama çoğu zaman kahve makinesi, blender gibi cihazlarla kaplanıyor. Bu da hem hazırlık alanını daraltıyor hem de görsel karmaşa yaratıyor. Gizli depolama çözümleri burada devreye giriyor.

6. Kulpsuz mutfak dolapları

Minimal görünse de kulpsuz sistemler pratikte sorun çıkarabiliyor. Parmak izi tutmaları ve sürekli temizlik gerektirmeleri, kullanım konforunu düşürüyor. Ayrıca kulplar, tasarımı tamamlayan önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

7. Laminat tezgahlar

Ekonomik gibi görünse de laminat yüzeyler zamanla aşınabiliyor, yanabiliyor veya darbelere karşı dayanıksız kalabiliyor. Uzun ömür ve estetik açısından kuvars ya da masif ahşap gibi daha dayanıklı malzemeler öneriliyor.