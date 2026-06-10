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Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin Yeni Hocasını Cuma Günü Açıklayacak İddiası

Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin Yeni Hocasını Cuma Günü Açıklayacak İddiası

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2026 - 22:41
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Fenerbahçe’de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ın, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun iddiasına göre, Aykut Kocaman’ın ekibinde eski Fenerbahçeli futbolcular da olacak.

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Öte yandan A Spor, Aziz Yıldırım’ın her konuda anlaşmaya vardığı Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacağını öne sürdü.

Öte yandan A Spor, Aziz Yıldırım’ın her konuda anlaşmaya vardığı Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacağını öne sürdü.

Aziz Yıldırım, Hakan Safi ile yarıştığı kongrede oyların büyük çoğunluğunu alarak başkan seçilmişti.

Fenerbahçe’de geçtiğimiz sezonun bitimine 3 hafta kala Tedesco ile yollar ayrılmıştı. Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörünün kim olacağı merakla bekleniyordu.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Başkan Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman’ın her konuda anlaşmaya vardığını açıkladı. Aykut Kocaman’ın ekibinde eski Fenerbahçeli futbolcular da olacak. Futbol operasyonlarında yer alacak Hasan Çetinkaya ve Baturalp Soydaş da Kocaman ile birlikte Samandıra’da bulunacak.

Öte yandan A Spor, bugün ilk kez yönetim kurulu toplantısı yapan Aziz Yıldırım’ın, cuma günü yapacağı basın toplantısıyla Aykut Kocaman’ı duyuracağını iddia etti.

61 yaşındaki çalıştırıcı, Fenerbahçe’deki son döneminde çıktığı 46 maçta 28 galibiyet, 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 2,07 puan ortalaması yakalamıştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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