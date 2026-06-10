Aziz Yıldırım Fenerbahçe’nin Yeni Hocasını Cuma Günü Açıklayacak İddiası
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Fenerbahçe’de 8 yıl aradan sonra yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım’ın, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman ile her konuda anlaşmaya vardığı iddia edildi. Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun iddiasına göre, Aykut Kocaman’ın ekibinde eski Fenerbahçeli futbolcular da olacak.
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Öte yandan A Spor, Aziz Yıldırım’ın her konuda anlaşmaya vardığı Aykut Kocaman’ı cuma günü açıklayacağını öne sürdü.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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