Norveç Milli Takımı Fotoğraflarıyla Şimdiden Dünya Kupası'na Damga Vurdu
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2026 Dünya Kupası takımların şikayetleri ve ABD'nin güvenlik prosedürleriyle gündeme gelse de dikkat çeken iyi düşünülmüş detaylar da var. Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanan Haaland ve Odegaard gibi yıldızlara sahip Norveç Milli Takımı da sanatsal yönden şimdiden en çok dikkat çeken takımlardan biri haline geldi.
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Takımın Viking temalı fotoğraf çekimi bazılarına abartılı gelse de dünya çapında viral oldu.
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Ardından bayrak desenli formayla dünyanın en simetrik takım fotoğrafı yayınlandı.
Geçtiğimiz gün de oyuncuların çocukken tuttukları takımların formalarıyla verdikleri takım pozu gündem oldu.
Pek çok hesap bu ilginç fikirleri takdir etti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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