Napolyon'a Karşı Başlayan Dostluk Dünya Kupası'nda! Haiti Formasındaki Polonya Bayrağının Sırrı Ortaya Çıktı

Napolyon, Haiti'de patlak veren köle isyanını şiddet yoluyla bastırmak amacıyla adaya binlerce askerden oluşan Polonya Lejyonları'nı gönderdi. Ancak adaya ayak basan Polonyalı askerler, emir komuta zincirinin dışına çıkarak kendilerinden istenen zulmü gerçekleştirmeyi reddetti. Özgürlükleri için canları pahasına direnen Haitililerin davasını haklı bulan ve kendi bağımsızlık mücadeleleriyle empati kuran askerler, tarihi bir karar alarak saf değiştirdi. Fransız ordusuna silah çeken Polonyalılar, ada halkıyla birlikte esarete karşı omuz omuza çarpıştı.

Bu dönüm noktasının ardından 1804 yılında Haiti tam bağımsızlığına kavuştuğunda, ülkenin kurucu lideri Jean-Jacques Dessalines bu büyük fedakarlığı elbette karşılıksız bırakmadı. Dessalines, bağımsızlık savaşında kendilerine yardım eden tüm Polonyalı askerlere vatandaşlık hakkı tanıdı. Daha da önemlisi, yeni kurulan devletin anayasasında onları 'Avrupa'nın Siyahları' olarak tanımlayarak eşine az rastlanır bir saygı ve onur göstergesinde bulundu. Aradan geçen iki asırdan fazla zamana rağmen, Haiti halkı o zor günlerde uzatılan dostluk elini hafızasından hiç silmedi. Bugün o dönemin isimsiz kahramanlarının anısı, Haiti milli futbolcularının formalarında, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası sahnesinde gururla yaşamaya devam ediyor.