Napolyon'a Karşı Başlayan Dostluk Dünya Kupası'nda! Haiti Formasındaki Polonya Bayrağının Sırrı Ortaya Çıktı
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Kaynak: https://x.com/futaspor/status/2064550...
Haiti Milli Takımı'nın Dünya Kupası formalarındaki Polonya bayrağı detayı, futbolseverlerin dikkatini çekti. Bir baskı hatası sanılan bu ince ayrıntının arkasında, 1800'lü yıllara dayanan ve Napolyon ordusuna karşı omuz omuza verilen tarihi bir özgürlük mücadelesi yatıyor.
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Haiti Milli Takımı, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir vefa örneğine imza atarak Dünya Kupası için tasarlanan resmi formalarına Polonya bayrağını dahil etti.
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Bu tarihi ve güçlü bağın temelleri, 1802 yılında Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın aldığı askeri bir kararla atıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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