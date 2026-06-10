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Napolyon'a Karşı Başlayan Dostluk Dünya Kupası'nda! Haiti Formasındaki Polonya Bayrağının Sırrı Ortaya Çıktı

etiket Napolyon'a Karşı Başlayan Dostluk Dünya Kupası'nda! Haiti Formasındaki Polonya Bayrağının Sırrı Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
10.06.2026 - 12:09
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Haiti Milli Takımı'nın Dünya Kupası formalarındaki Polonya bayrağı detayı, futbolseverlerin dikkatini çekti. Bir baskı hatası sanılan bu ince ayrıntının arkasında, 1800'lü yıllara dayanan ve Napolyon ordusuna karşı omuz omuza verilen tarihi bir özgürlük mücadelesi yatıyor.

Kaynak: https://x.com/futaspor/status/2064550...
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Haiti Milli Takımı, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir vefa örneğine imza atarak Dünya Kupası için tasarlanan resmi formalarına Polonya bayrağını dahil etti.

Haiti Milli Takımı, yeşil sahalarda eşine az rastlanır bir vefa örneğine imza atarak Dünya Kupası için tasarlanan resmi formalarına Polonya bayrağını dahil etti.

İlk bakışta pek çok kişinin teknik bir hata veya dikkatsiz bir tasarım yanlışı olarak düşündüğü bu çarpıcı hamle, aslında iki ülke arasında yüzyıllardır kök salmış derin bir minnettarlığın ve sarsılmaz bir dostluğun simgesi olarak karşımıza çıkıyor. Futbolcuların göğsünde taşıdığı ve iki farklı coğrafyayı bir araya getiren bu sembolün hikayesi, tarihin tozlu sayfalarında gizli olan sıra dışı bir dayanışmaya dayanıyor.

Bu tarihi ve güçlü bağın temelleri, 1802 yılında Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın aldığı askeri bir kararla atıldı.

Bu tarihi ve güçlü bağın temelleri, 1802 yılında Fransa İmparatoru Napolyon Bonapart'ın aldığı askeri bir kararla atıldı.

Napolyon, Haiti'de patlak veren köle isyanını şiddet yoluyla bastırmak amacıyla adaya binlerce askerden oluşan Polonya Lejyonları'nı gönderdi. Ancak adaya ayak basan Polonyalı askerler, emir komuta zincirinin dışına çıkarak kendilerinden istenen zulmü gerçekleştirmeyi reddetti. Özgürlükleri için canları pahasına direnen Haitililerin davasını haklı bulan ve kendi bağımsızlık mücadeleleriyle empati kuran askerler, tarihi bir karar alarak saf değiştirdi. Fransız ordusuna silah çeken Polonyalılar, ada halkıyla birlikte esarete karşı omuz omuza çarpıştı.

Bu dönüm noktasının ardından 1804 yılında Haiti tam bağımsızlığına kavuştuğunda, ülkenin kurucu lideri Jean-Jacques Dessalines bu büyük fedakarlığı elbette karşılıksız bırakmadı. Dessalines, bağımsızlık savaşında kendilerine yardım eden tüm Polonyalı askerlere vatandaşlık hakkı tanıdı. Daha da önemlisi, yeni kurulan devletin anayasasında onları 'Avrupa'nın Siyahları' olarak tanımlayarak eşine az rastlanır bir saygı ve onur göstergesinde bulundu. Aradan geçen iki asırdan fazla zamana rağmen, Haiti halkı o zor günlerde uzatılan dostluk elini hafızasından hiç silmedi. Bugün o dönemin isimsiz kahramanlarının anısı, Haiti milli futbolcularının formalarında, dünyanın en büyük spor organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası sahnesinde gururla yaşamaya devam ediyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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