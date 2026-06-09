Dünya Kupası İçin Nefesler Tutulmuşken Tahminler de Peş Peşe Geliyor: İspanya ile Fransa’nın Kapışması

Opta, “süper bilgisayar” kullanarak birçok simülasyon yaptı ve şampiyonluk için en büyük adayın İspanya olduğunu açıkladı. Opta’nın analizinde İspanya’yı Fransa, İngiltere ve Arjantin takip etti.

Opta, Türkiye’nin finale kalma ihtimalini yüzde 0,9 olarak hesaplarken, çeyrek finale yükselme ihtimalini ise yüzde 16,9 olarak belirledi.