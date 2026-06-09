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Dünya Kupası İçin Nefesler Tutulmuşken Tahminler de Peş Peşe Geliyor: İspanya ile Fransa’nın Kapışması

etiket Dünya Kupası İçin Nefesler Tutulmuşken Tahminler de Peş Peşe Geliyor: İspanya ile Fransa’nın Kapışması

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.06.2026 - 18:18
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika maçıyla başlayacak. 19 Temmuz’da oynanacak final mücadelesi ile sona erecek Dünya Kupası’nda futbolseverler adeta futbola doyacak.

A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı Dünya Kupası için tahminler de gelmeye başladı. Opta, şampiyonluk için İspanya’yı öne çıkarırken, DAZN yorumcularının çoğunluğunun favorisi ise Fransa. Dünya Kupası için yatırım bankası Goldman Sachs ve haber ajansı Reuters’ın tahminleri de dikkat çekti.

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Opta’nın favorisi İspanya

Opta’nın favorisi İspanya

Opta, “süper bilgisayar” kullanarak birçok simülasyon yaptı ve şampiyonluk için en büyük adayın İspanya olduğunu açıkladı. Opta’nın analizinde İspanya’yı Fransa, İngiltere ve Arjantin takip etti.

Opta, Türkiye’nin finale kalma ihtimalini yüzde 0,9 olarak hesaplarken, çeyrek finale yükselme ihtimalini ise yüzde 16,9 olarak belirledi.

DAZN uzmanlarının büyük çoğunluğunun favorisi Fransa oldu

DAZN uzmanlarının büyük çoğunluğunun favorisi Fransa oldu

DAZN ağındaki küresel uzmanların yarısından fazlası kupayı Fransa’nın kaldıracağı görüşünde birleşiyor. Yazarlar, Kylian Mbappé'nin bu turnuvayı tamamen kendi vitrini hâline getirmek için 'gücünü sakladığını' ve Michael Olise gibi sezonu inanılmaz formda bitiren gençlerin Fransa’yı durdurulamaz hâle getireceğini belirtiyor.

DAZN analizine göre Fransa’nın ardından favoriler ise İspanya ve Brezilya. Ayrıca Norveç’in de turnuvanın sürpriz yapmaya en yakın takımı olduğu vurgulandı.

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’tan Dünya Kupası analizi

Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’tan Dünya Kupası analizi

Uluslararası futbol heyecanının zirve noktası olan FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, dev finans kuruluşu Goldman Sachs merakla beklenen turnuva tahminlerini kamuoyuyla paylaştı. Yaklaşık 20 bin resmi uluslararası karşılaşmanın sonuçları, takımların güncel sıralama verileri ve geçmiş turnuva performansları harmanlanarak yapılan kapsamlı analize göre İspanya turnuvanın favorisi oldu. Şampiyonluk için İspanya’yı takip eden ülkeler ise Fransa, Arjantin, Brezilya ve İngiltere oldu.

Oluşturulan algoritmaya göre Türkiye, grup aşamalarından başarıyla çıkarak eleme turlarında adından söz ettirecek. Ay-yıldızlı ekibimizin son 32 turunda Bosna Hersek’i, ardından son 16 turunda Belçika gibi güçlü bir rakibi geçerek çeyrek finale kadar yükseleceği hesaplandı.

Reuters, 160 ekonomiste Dünya Kupası tahminlerini sordu

Reuters, 160 ekonomiste Dünya Kupası tahminlerini sordu

Reuters’ın 11 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenlediği ankete, Türkiye dâhil birçok ülkeden 160 ekonomist katıldı.

Ankete katılanların yüzde 35’i, Fransa’nın üçüncü kez Dünya Kupası’nı kazanacağı görüşünde. Ekonomistlerin yüzde 31’i ise İspanya’nın şampiyon olacağı yönünde tahminde bulundu. Üçüncü sırada ise son şampiyon Arjantin yer aldı. Ekonomistlerin ilk beşinde yer alan diğer iki ülke Portekiz ve İngiltere oldu.

ABD’deki tahmin piyasalarında Dünya Kupası hacmi 2 milyar doları aştı.

ABD’deki tahmin piyasalarında Dünya Kupası hacmi 2 milyar doları aştı.

Tahmin platformu Polymarket verilerine göre İspanya ve Fransa’nın turnuvayı kazanma olasılığı yaklaşık yüzde 16 olarak fiyatlanıyor. İngiltere yüzde 11, Portekiz yüzde 10 ve son şampiyon Arjantin’in kazanma olasılığı ise yüzde 9 seviyesinde bulunuyor.

ABD regülasyonlarına uyumlu tahmin platformu Kalshi verileri de benzer bir tablo ortaya koyuyor.

Dünya Kupası temalı tahmin piyasası kontratları Polymarket’te 2 milyar dolara ulaşırken, Kalshi’de ise 100 milyon doları aştı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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