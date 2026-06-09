Dünya Kupası İçin Nefesler Tutulmuşken Tahminler de Peş Peşe Geliyor: İspanya ile Fransa’nın Kapışması
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ABD, Meksika ve Kanada ortaklığında düzenlenecek 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Meksika ile Güney Afrika maçıyla başlayacak. 19 Temmuz’da oynanacak final mücadelesi ile sona erecek Dünya Kupası’nda futbolseverler adeta futbola doyacak.
A Milli Futbol Takımımızın da yer alacağı Dünya Kupası için tahminler de gelmeye başladı. Opta, şampiyonluk için İspanya’yı öne çıkarırken, DAZN yorumcularının çoğunluğunun favorisi ise Fransa. Dünya Kupası için yatırım bankası Goldman Sachs ve haber ajansı Reuters’ın tahminleri de dikkat çekti.
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Opta’nın favorisi İspanya
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DAZN uzmanlarının büyük çoğunluğunun favorisi Fransa oldu
Dünyaca ünlü yatırım bankası Goldman Sachs’tan Dünya Kupası analizi
Reuters, 160 ekonomiste Dünya Kupası tahminlerini sordu
ABD’deki tahmin piyasalarında Dünya Kupası hacmi 2 milyar doları aştı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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