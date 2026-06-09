A Milli Futbol Takımımız ABD’de Çöl Sıcaklarıyla Karşı Karşıya: Sıcaklık 43 Dereceye Kadar Yükseldi
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletinde sürdürüyor. Türkiye’nin konakladığı tesisin görüntüleri adeta çölü andırıyor. Bugün hava sıcaklığının 43 derece olarak ölçüldüğü tesiste futbolcular idman yapmakta zorlanıyor. Öte yandan Arizona’daki ilk idmanına dün akşam çıkan Türkiye’yi taraftarlar da yalnız bırakmadı.
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Dünya Kupası’nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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