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A Milli Futbol Takımımız ABD’de Çöl Sıcaklarıyla Karşı Karşıya: Sıcaklık 43 Dereceye Kadar Yükseldi

etiket A Milli Futbol Takımımız ABD’de Çöl Sıcaklarıyla Karşı Karşıya: Sıcaklık 43 Dereceye Kadar Yükseldi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.06.2026 - 17:41
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A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası hazırlıklarını ABD’nin Arizona eyaletinde sürdürüyor. Türkiye’nin konakladığı tesisin görüntüleri adeta çölü andırıyor. Bugün hava sıcaklığının 43 derece olarak ölçüldüğü tesiste futbolcular idman yapmakta zorlanıyor. Öte yandan Arizona’daki ilk idmanına dün akşam çıkan Türkiye’yi taraftarlar da yalnız bırakmadı.

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Dünya Kupası’nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak.

Dünya Kupası’nın başlamasına artık sayılı günler kaldı. 2026 Dünya Kupası, 11 Haziran Perşembe günü Türkiye saati ile 22.00’de oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla başlayacak.

Yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alacak A Milli Futbol Takımımız ise ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacak. 20 Haziran’da Paraguay ile gruptaki ikinci maçını yapacak Türkiye, grubun son maçında ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da karşı karşıya gelecek.

Arizona eyaletinde hazırlıklarını sürdüren Milli Takımımız, çetin hava şartlarıyla da uğraşıyor.

Milli Takımın konakladığı tesisin bulunduğu bölgede hava sıcaklığı bugün 43 derece olarak ölçüldü. Dün akşam Arizona’da ilk idmanına çıkan Türkiye’yi taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı ekibimizin turnuva öncesinde fiziksel ve taktiksel yüklemelerini gerçekleştireceği Arizona’daki tesislerin coğrafi yapısı da sosyal medyada gündem oldu.

Takımımızın antrenman yapacağı tesislerin paylaşılan ilk görüntülerinde, sahaların tamamen çorak ve kurak bir çöl arazisinin ortasına inşa edilmiş olması dikkat çekti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, antrenman sahalarının çevresinde oyuncuların veya teknik heyetin nefes alabileceği, sıcaktan korunabileceği tek bir ağaç gölgesinin bile bulunmadığı görüldü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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