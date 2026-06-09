A Milli Futbol Takımımız ABD’de Çöl Sıcaklarıyla Karşı Karşıya: Sıcaklık 43 Dereceye Kadar Yükseldi

Yıllar sonra yeniden Dünya Kupası’nda yer alacak A Milli Futbol Takımımız ise ilk maçını 14 Haziran’da Avustralya ile oynayacak. 20 Haziran’da Paraguay ile gruptaki ikinci maçını yapacak Türkiye, grubun son maçında ise ev sahiplerinden ABD ile 26 Haziran’da karşı karşıya gelecek.

Arizona eyaletinde hazırlıklarını sürdüren Milli Takımımız, çetin hava şartlarıyla da uğraşıyor.

Milli Takımın konakladığı tesisin bulunduğu bölgede hava sıcaklığı bugün 43 derece olarak ölçüldü. Dün akşam Arizona’da ilk idmanına çıkan Türkiye’yi taraftarlar da yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı ekibimizin turnuva öncesinde fiziksel ve taktiksel yüklemelerini gerçekleştireceği Arizona’daki tesislerin coğrafi yapısı da sosyal medyada gündem oldu.

Takımımızın antrenman yapacağı tesislerin paylaşılan ilk görüntülerinde, sahaların tamamen çorak ve kurak bir çöl arazisinin ortasına inşa edilmiş olması dikkat çekti.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde, antrenman sahalarının çevresinde oyuncuların veya teknik heyetin nefes alabileceği, sıcaktan korunabileceği tek bir ağaç gölgesinin bile bulunmadığı görüldü.