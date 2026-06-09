article/comments
article/share
Haberler
Spor
Maçlar Başlamadan Skandallarla Anılan 2026 Dünya Kupası İçin Kim Ne Dedi?

etiket Maçlar Başlamadan Skandallarla Anılan 2026 Dünya Kupası İçin Kim Ne Dedi?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2026 - 14:15
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

2026 Dünya Kupası futbol dünyası tarafından heyecanla beklense de organizasyona takımların son durumları veya kupanın favorileri dışında damga vuran pek çok skandal oldu. Son bir haftada kampa giden takımların yaşadıkları, sporcuların, personelin hatta ödüllü bir hakemin bile sınır dışı edilmesi daha kupa başlamadan tepkilere neden oldu. Ülkemizden ve dünyadan pek çok futbolsever organizasyona tepkili.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birkaç gün içinde gelen bazı olumsuz haberler şu şekilde:

Birkaç gün içinde gelen bazı olumsuz haberler şu şekilde:

*Iraklı oyuncu Ayman Hüseyin, havaalanında 7 saat boyunca gözaltına alındı

*Irak milli takımının kameramanının girişi sebepsiz yere reddedildi ve ülkesine geri gönderildi

* Afrika'nın en iyi hakemi seçilen Somalili Omar Abdulkadir'in girişi reddedildi

*İsviçre milli takımı, antrenman merkezinin yanında zehirli yılanlar olduğundan şikayet etti

*Japonya milli takımı, antrenman sahasının zemininden şikayet etti

*İngiltere milli takımının antrenman merkezinin yanında silahlı çatışma ve yaralanmalar yaşandı

*Bazı hazırlık maçları hava koşulları nedeniyle iki saatten fazla durdu ve bu durumun Dünya Kupası'nda da yaşanması bekleniyor

*İran milli takımı tüm maçlarını Amerika'da oynayacak ama maçlar biter bitmez hemen Amerikan topraklarından çıkarak Meksika'ya dönecek.

*Özbekistan ve Senegal milli takımları ise saatlerce arandı.

Tabii organizasyona şimdiden tepkiler geldi.

Tabii organizasyona şimdiden tepkiler geldi.

Bazı isimlerin sessiz kalması da eleştirildi.

Bazı isimlerin sessiz kalması da eleştirildi.
twitter.com

Nazi Almanyası benzetmeleri yapıldı.

Nazi Almanyası benzetmeleri yapıldı.

Türkiye'den de pek çok yorumcu duruma tepkili.

Türkiye'den de pek çok yorumcu duruma tepkili.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ABD'de yaşananlar pek çok kişiyi çileden çıkarmış durumda.

ABD'de yaşananlar pek çok kişiyi çileden çıkarmış durumda.

Özellikle Asya ve Afrika takımlarına uygulanan ayrımcılık da tepkilerin odağında.

Özellikle Asya ve Afrika takımlarına uygulanan ayrımcılık da tepkilerin odağında.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın