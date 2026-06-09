Maçlar Başlamadan Skandallarla Anılan 2026 Dünya Kupası İçin Kim Ne Dedi?

2026 Dünya Kupası futbol dünyası tarafından heyecanla beklense de organizasyona takımların son durumları veya kupanın favorileri dışında damga vuran pek çok skandal oldu. Son bir haftada kampa giden takımların yaşadıkları, sporcuların, personelin hatta ödüllü bir hakemin bile sınır dışı edilmesi daha kupa başlamadan tepkilere neden oldu. Ülkemizden ve dünyadan pek çok futbolsever organizasyona tepkili.