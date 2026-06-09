Maçlar Başlamadan Skandallarla Anılan 2026 Dünya Kupası İçin Kim Ne Dedi?
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2026 Dünya Kupası futbol dünyası tarafından heyecanla beklense de organizasyona takımların son durumları veya kupanın favorileri dışında damga vuran pek çok skandal oldu. Son bir haftada kampa giden takımların yaşadıkları, sporcuların, personelin hatta ödüllü bir hakemin bile sınır dışı edilmesi daha kupa başlamadan tepkilere neden oldu. Ülkemizden ve dünyadan pek çok futbolsever organizasyona tepkili.
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Birkaç gün içinde gelen bazı olumsuz haberler şu şekilde:
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Tabii organizasyona şimdiden tepkiler geldi.
Bazı isimlerin sessiz kalması da eleştirildi.
Nazi Almanyası benzetmeleri yapıldı.
Türkiye'den de pek çok yorumcu duruma tepkili.
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ABD'de yaşananlar pek çok kişiyi çileden çıkarmış durumda.
Özellikle Asya ve Afrika takımlarına uygulanan ayrımcılık da tepkilerin odağında.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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