Senin ruhun, Türk futbolunun altın çocuğu Arda Güler ile birebir eşleşiyor! Hayatta bağırıp çağırmaya, her yerde 'ben buradayım' diye paralamaya ihtiyacın yok. Senin en büyük gücün, etrafındaki herkes panik halindeyken bile koruyabildiğin o muazzam sakinliğin ve zekan. İnsanlar senin bu olgunluğuna ve olaylara yaklaşımındaki o rafine zarafete hayran kalıyor. Zor durumlar karşısında gösterdiğin soğukkanlılık, seni her ortamda doğal bir dahi yapıyor. Senin yeteneğin ve kapasiten, sessizce büyüyen ama sahneye çıktığında herkesi büyüleyen bir sanat eseri gibi. Hayatın karmaşasına, koşturmacasına kapılmadan kendi ritminde ilerlemeyi seviyorsun. Minimalist ama etkili dokunuşlarınla, en karmaşık problemleri bile tereyağından kıl çeker gibi çözebiliyorsun. İnsanlar senin yanındayken hem bir huzur buluyor hem de sergilediğin gizli dehana saygı duyuyor. Bu sakinliğin arkasında aslında çok büyük bir özgüven yatıyor. Neyi, ne zaman ve nasıl yapacağını çok iyi biliyorsun. Tıpkı Arda'nın yeşil sahada milimetrik bir pasla ya da doksana giden bir şutla maçı koparması gibi, sen de hayatın kırılma noktalarında kimsenin beklemediği o asil ve bitirici hamleyi yapıyorsun. Az konuşup çok iş yapan, zekasıyla ve yeteneğiyle dünyayı dize getiren o özel ruh kesinlikle sensin!