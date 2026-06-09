Dünya Kupası Ruhunu Keşfet: Hangi Milli Takım Yıldızı Senin Ruh İkizin?
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Dünya Kupası coşkusu tüm hızıyla devam ederken, sahada her şeyini ortaya koyan millilerimizin her birinin karakteri ayrı bir hikaye yazıyor. Kimisi sakinliğiyle büyüliyor, kimisi bitmek bilmeyen enerjisiyle her deliğe giriyor. Peki, senin karakterin sahadaki hangi yıldızla birebir eşleşiyor? İşte bunu çözmenin tam zamanı! Karşına çıkan durumlara vereceğin tepkiler, seni yeşil sahalardan kalbinin derinliklerine kadar götürecek ve ruh ikizin olan o milli futbolcuyu söyleyecek!
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1. Arkadaş grubunda bir kriz çıktığında genellikle üstlendiğin rol hangisidir?
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2. Hayat felsefeni en iyi özetleyen yaklaşım hangisi?
3. Yeni bir ortama girdiğinde insanların senin hakkında ilk fark ettiği şey ne olur?
4. İş ya da okul hayatında çok büyük bir baskı altındayken nasıl tepki verirsin?
5. Bir ilişkide ya da dostlukta senin için en kabul edilemez şey nedir?
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6. Kendini ödüllendirmek istediğin bir günde ne yaparsın?
7. Seni en çok neyin eleştirilmesi çileden çıkarır?
8. Bir projede çalışırken senin imzan olacak özellik hangisidir?
9. Seyahat ederken nasıl bir rota veya tatil anlayışı tam sana göredir?
10. Sana göre gerçek başarı nedir?
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