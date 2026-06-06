Arkadaşlarınla Çözmen Gereken Test: Gruptaki Misyonun Ne?
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Hadi dürüst olalım, her arkadaş grubu aslında kendi içinde küçük bir feodal beyyliktir. Kimisi herkesi bir arada tutmak için saçını süpürge eder, kimisi sadece dedikodu saati geldiğinde grupta çevrimiçi olur, kimisi de o planın iptal olması için elinden gelen her şeyi yapar! Peki sen bu ekosistemin neresindesiniz? WhatsApp bildirimlerine verdiğin tepkilerden, son dakika uydurduğun o pembe yalanlara kadar seni masaya yatırıyoruz.
Hazırsan başla!
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1. Cinsiyetini seçerek başla!
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2. Şimdi de yaşını seç!
3. Cuma akşamı saat 22:00... WhatsApp grubuna "Acil bakın, inanılmaz bir şey oldu!" mesajı düştü. İlk tepkin ne olur?
4. Haftalar öncesinden planlanmış o büyük buluşmaya sadece 2 saat kalmışken gruptan birinin "Ya benim çok önemli bir işim çıktı, gelemiyorum" mesajını gördün... Ne yaparsın?
5. Gruptan iki kişi acayip sert bir tartışmaya tutuştu ve ipler kopma noktasına geldi. Sen o sırada ekrana bakarken ne hissedersin?
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6. Ortaklaşa alınacak bir doğum günü hediyesi var ama bütçe ve hediye seçimi konusunda herkes birbirine girdi. Süreci nasıl yönetirsin?
7. Bir kafede oturdunuz, hesap geldi ve herkes "Bende nakit yok, sen karttan çek sonra atarız" moduna girdi. Sen hangisisin?
8. Gruptan birinin sevgilisinden ayrıldığını ve çok kötü olduğunu öğrendin. İlk aksiyonun ne olur?
9. Buluşma mekanını seçme görevi sana kalsa, nasıl bir yer tercih edersin?
10. Bir buluşmaya geç kalma filtren nedir? Genelde seni nasıl beklerler?
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Fedakar Anne / Grubun Direği
Kaos Çıkaran Dedikoducu / Grubun Enerji Santrali
Hayalet / "Bana Fark Etmez"
Sabotajcı / İronik Akıl Hocası
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