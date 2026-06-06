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Arkadaşlarınla Çözmen Gereken Test: Gruptaki Misyonun Ne?

Arkadaşlarınla Çözmen Gereken Test: Gruptaki Misyonun Ne?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Üyesi
06.06.2026 - 10:01
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Hadi dürüst olalım, her arkadaş grubu aslında kendi içinde küçük bir feodal beyyliktir. Kimisi herkesi bir arada tutmak için saçını süpürge eder, kimisi sadece dedikodu saati geldiğinde grupta çevrimiçi olur, kimisi de o planın iptal olması için elinden gelen her şeyi yapar! Peki sen bu ekosistemin neresindesiniz? WhatsApp bildirimlerine verdiğin tepkilerden, son dakika uydurduğun o pembe yalanlara kadar seni masaya yatırıyoruz. 

Hazırsan başla!

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1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Şimdi de yaşını seç!

3. Cuma akşamı saat 22:00... WhatsApp grubuna "Acil bakın, inanılmaz bir şey oldu!" mesajı düştü. İlk tepkin ne olur?

4. Haftalar öncesinden planlanmış o büyük buluşmaya sadece 2 saat kalmışken gruptan birinin "Ya benim çok önemli bir işim çıktı, gelemiyorum" mesajını gördün... Ne yaparsın?

5. Gruptan iki kişi acayip sert bir tartışmaya tutuştu ve ipler kopma noktasına geldi. Sen o sırada ekrana bakarken ne hissedersin?

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6. Ortaklaşa alınacak bir doğum günü hediyesi var ama bütçe ve hediye seçimi konusunda herkes birbirine girdi. Süreci nasıl yönetirsin?

7. Bir kafede oturdunuz, hesap geldi ve herkes "Bende nakit yok, sen karttan çek sonra atarız" moduna girdi. Sen hangisisin?

8. Gruptan birinin sevgilisinden ayrıldığını ve çok kötü olduğunu öğrendin. İlk aksiyonun ne olur?

9. Buluşma mekanını seçme görevi sana kalsa, nasıl bir yer tercih edersin?

10. Bir buluşmaya geç kalma filtren nedir? Genelde seni nasıl beklerler?

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Fedakar Anne / Grubun Direği

Sen bu arkadaş grubunun görünmez çimentosu, koruyucu meleği ve adeta resmi muhtarısın. Grup üyelerinin ne zaman başı sıkışsa, sevgilisinden ayrılsa ya da paraya sıkışsa çalacağı ilk kapı sensin. İçindeki o bitmek tükenmek bilmeyen anaç duygu yüzünden, kendi dertlerini bir kenara bırakıp elinde ağrı kesici ve ıslak mendille milletin arkasını toplamaktan asla yorulmuyorsan. Planları yapan, rezervasyonları kesinleştiren ve kimsenin birbirine küsmesine izin vermeyen o toparlayıcı güç tam olarak sensin. Ancak kabul edelim ki bu fedakarlık bazen seni ruhsal olarak epey yıpratıyor. Herkesin derdini kendi derdin gibi sırtlanmaktan, grubun 'sorumlu yetişkini' olmaktan bazen yoruluyorsun. İnsanlar senin her zaman orada olacağına o kadar alışmış ki, sen biraz geri çekildiğinde grubun tüm dinamikleri altüst oluyor. Kendine biraz zaman ayırmayı ve bazen de arkana yaslanıp planların bozulmasını izlemeyi öğrenmelisin; dünya sen yorulduğunda da dönmeye devam ediyor. Sonuç olarak, bu grubun sana kocaman bir teşekkür borcu var. Sen olmasan muhtemelen o WhatsApp grubu çoktan arşivlenmiş, o buluşmaların hiçbiri gerçekleşmemiş ve herkes birbiriyle küs kalmış olurdu. Değerini bilsinler, bir sonraki hesabı da kesinlikle sana ödetmesinler!

Kaos Çıkaran Dedikoducu / Grubun Enerji Santrali

Gözlerinden fışkıran o parıltıyı nerede görsek tanırız: Sen bu grubun neşe kaynağı, dram kraliçesi ve tabii ki resmi dedikodu bakanısın! WhatsApp grubuna senin attığın 'Kızlar toplanın, acil' mesajı düştüğü an herkesin ekran başında nefesini tuttuğunu çok iyi biliyorsun. Monotonluktan nefret ediyorsun; hayat dümdüz ilerlediğinde içten içe sıkılıyor ve ortamı hareketlendirecek küçük fitiller ateşlemekten büyük keyif alıyorsun. Kim kiminle nerede ne yapmış, kim kimin hikayesine bakmış sorularının cevabı senin ajanvari stalk yeteneklerinde saklı. Senin olduğun bir arkadaş grubunda asla sıkılmaya yer yok. En sönük buluşmayı bile tek bir cümleyle kahkaha tufanına ya da büyük bir yüzleşme gecesine çevirebilişin adeta bir süper güç. İnsanları analiz etme yeteneğin o kadar gelişmiş ki, gruptakilerin saklamaya çalıştığı en ufak bir moralsizliği veya sırrı saniyeler içinde şak diye yüzlerine vurabiliyorsun. Tabii bazen bu durum 'ortalığı karıştırıyor' gibi görünmene sebep olsa da, aslında sen sadece hayatın tadını biraz yüksek perdeden çıkarmayı seviyorsun. Yine de bazen rüzgarı fazla sert estirdiğinde grubun hassas üyelerini ürkütebiliyorsun. Herkes senin kadar dramaya ve kaosa dayanıklı olmayabilir. Ama ne olursa olsun, sen yoksan o grubun hiçbir tadı tuzu yok. Sen bu ekibin nabzını tutan, onları evden çıkaran ve hayatlarına renk katan o vazgeçilmez karaktersin!

Hayalet / "Bana Fark Etmez"

Grupta mısın yoksa sadece adın mı var, bazen arkadaşların bile bu durumdan emin olamıyor! Sen arkadaş grubunun o aşırı konforlu, stressiz ve tamamen kendi dünyasında yaşayan hayalet üyesisin. WhatsApp grubunda yüzlerce mesaj birikir, kıyametler kopar, planlar yapılır ve iptal edilir; sen en fazla iki gün sonra gelip bir 'Gülücük' emojisi atar ya da 'Aa ne oldu?' yazıp gidersin. Hayatı o kadar dramadan uzak ve akışında yaşıyorsun ki, grubun bitmek bilmeyen küçük hesapları ve tripleri sana adeta bir uzay simülasyonu gibi geliyor. Bu hayalet tavrın seni grubun en az kavga eden ve en 'zararsız' insanı yapıyor. Kimseyle bir alıp veremediğin yok, herkesle aran iyi çünkü kimsenin alanına müdahale etmiyorsun. Plan yapıldığında 'Bana fark etmez, siz seçin gelirim' vizyonunla lojistik krizlerin en büyük kurtarıcısısın. Sorumluluk almayı sevmiyorsun ama bir yere gidildiğinde de grubun enerjisine uyum sağlamakta üstüne yok. Sakinliğin ve yargılamayan tavrın yüzünden aslında insanların yanında en rahat ettiği kişisin. Fakat bazen bu aşırı boş vermişlik arkadaşlarına 'Bizi umursamıyor' hissi verebilir. Son dakikada buluşmaları ekmelerin, mesajlara 8 saat sonra dönmelerin grubun anaç tiplerini çileden çıkarıyor olabilir. Arada bir grupta canlı olduğunu belli etmek, en azından bir planı senin başlatman arkadaşlık bağlarını tazeleyecektir. Unutma, hayalet olmak güzeldir ama bazen dünyaya da görünmek gerekir!

Sabotajcı / İronik Akıl Hocası

Sen bu arkadaş grubunun gizli muhalefeti, her şeye bir kulp bulan ama aslında içten içe herkesi çok seven o zeki üyesisin. Grupta ne zaman aşırı romantik veya klişe bir durum yaşansa, senin attığın o tek bir ironik mesaj veya caps tüm büyüleri bozmaya yeter. İnsanların kendilerini çok ciddiye almasıyla dalga geçmeyi seviyorsun. Bir plan yapılmaya çalışıldığında ortaya attığın absürt fikirlerle ya da son dakika uydurduğun o muazzam yaratıcı bahanelerle planı sabote etmek senin en büyük hobilerinden biri. Aslında bu sabotajcı tavrının altında müthiş bir gözlem yeteneği yatıyor. Grubun mantık sesisin. Herkes bir aşk acısıyla veya saçma bir dramayla kör olmuşken, sen olayları en rasyonel ve en çıplak haliyle (bazen can acıtacak kadar net bir mizahla) ortaya koyuyorsun. İnsanlar senin bu tatlı sert eleştirilerine bazen bozulsalar da, günün sonunda en doğru tavsiyeyi senin vereceğini çok iyi biliyorlar. Çünkü sen kimseye yaranmaya çalışmıyorsun, gerçek neyse yüzlerine vuruyorsun. Yine de bazen kalkanlarını indirip gruptakilere onları ne kadar önemsediğini göstermelisin. Her an tetikte bekleyen o alaycı tavrın, bazen arkadaşlarının seninle gerçekten duygusal bir şey paylaşmasını engelleyebilir. Arada bir plana sadık kalmak ve grubun akıntısına kendini bırakmak seni daha az havalı yapmaz. Sevgini lafla değil, grubun kaos anında attığın o kurtarıcı kahkahalarla göstersen de, onlar senin o sert kabuğunun altındaki sadık arkadaşı çok iyi tanıyorlar!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
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