Bu 10 Kriz Anından Sağ Çıkıp Sevgililik Koltuğuna Oturabilir misin?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Günümüzde bir ilişkiyi başlatmak, atomu parçalamaktan daha zor. İlk buluşma sonrası sessizlikler, Instagram hikayesine bakıp mesaja dönmemeler... Soruları cevapla, flört evresini sağ salim atlatıp o sevgililik koltuğuna oturabilecek misin yoksa yine 'Yarı yolda bırakılanlar' kulübüne mi üye olacaksın, görelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Harika geçen bir ilk buluşmanın ardından tam 24 saat geçti ve karşı taraftan hiçbir ses çıkmadı. Sessizliği bozacak ilk hamlen nedir?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Instagram'da paylaştığın ve çok güzel çıktığın hikayene 5 dakika içinde baktı ama ne bir beğeni bıraktı ne de alev attı. İçindeki ses ne diyor?
3. İkinci buluşma için plan yapacaksınız ama o sürekli "Çok yoğunum, bu ara işler çok birikti, haftaya bakarız" diyerek ucu açık cevaplar veriyor. Ne düşünürsün?
4. Mesajlaşırken bir anda soğuk, tek kelimelik ve "Aynen", "Süper" gibi geçiştirici cevaplar vermeye başladı. Tavrın ne olur?
5. İlk buluşmada eski sevgilisinden bahsetmeye başladı ve konuyu bir türlü kapatamıyor. Masadaki duruşun hangisi olur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Hafta sonu için sözleştiniz ama buluşmaya sadece iki saat kala "Çok önemli bir işim çıktı, erteleyebilir miyiz?" diye mesaj attı. Reaksiyonun?
7. Flörtünün Instagram takipçi listesinde gezinirken son iki günde birkaç yeni ve "tehlikeli" profil eklediğini fark ettin. FBI modun ne kadar açılır?
8. Sizi arkadaş grubuyla tanıştıracağı bir ortama davet etti ama orada sizinle ilgilenmek yerine tamamen arkadaşlarıyla muhabbet ediyor, sizi adeta unutuyor. Ne yaparsın?
9. Gece dışarı çıktığını biliyorsun ama saatlerdir ne bir mesaj attı ne de nerede olduğunu söyledi. Telefon başında ne durumdasın?
10. Flörtünüz henüz çok yeniyken, gelecek planlarından, evlilikten ve çocuk isimlerinden bahsetmeye başladı. İçindeki alarm zilleri ne kadar yüksek çalıyor?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Flört Dünyasının Grandmaster'ı
FBI Dedektifi
Gurur Abidesi
Kaos Bağımlısı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın