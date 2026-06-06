Asla Sır Vermemeniz Gereken Burçlar Listesi!

Birine sırrını vermeden önce iki kez düşünmen gerektiğini söyleyen o iç ses var ya… Belki de haklıdır! Çünkü bazı burçlar sır saklama konusunda adeta kasaya dönüşürken, bazıları “Ben kimseye söylemedim ama…” cümlesiyle küçük bir kaosu başlatabilir. Kimi iyi niyetinden ağzını tutamaz, kimi dedikoduya dayanamaz, kimi de heyecandan yanlış kişiye yanlış şeyi anlatıverir.

Peki senin burcun sır tutma konusunda ne kadar güvenilir?