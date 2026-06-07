Şu An Duymaya En Çok İhtiyacın Olan O Tavsiye Ne?

Sevgili Koç, senin o bitmek tükenmek bilmeyen enerjin ve 'hemen şimdi olsun' sabırsızlığın seni sen yapan en büyük güç ama şu sıralar seni en çok tüketen şey de tam olarak bu. Hayatı adeta bir cephe savaşı gibi yaşamaktan, sürekli bir yerlere yetişmeye çalışmaktan ve kafanda kurduğun o yüksek duvarları yıkmak için sürekli kafa atmaktan yorulmadın mı? Her kriz anında kılıcını çekip öne atılmak zorunda değilsin. Şu an hayatının bu döneminde duyman gereken en net gerçek şu: Bazı şeyler zaman alır ve sen ne kadar zorlarsan zorla, meyve vaktinden önce olgunlaşmaz. Biraz yavaşlamayı, derin bir nefes almayı ve kontrolü bazen de hayatın kendi akışına bırakmayı öğrenmelisin. Etrafındaki insanların senin hızına yetişememesi onların suçu değil, senin fazla yukarıda uçmandan kaynaklanıyor. Kendine karşı bu kadar acımasız olmayı bırak. Her şeyi tek başına halletmeye çalışırken hem ruhunu hem de bedenini hırpalıyorsun. Tavsiyen çok net: Bu hafta itibariyle frene basıyorsun. Bir plan iptal olduğunda ya da bir iş geciktiğinde öfkelenmek yerine arkana yaslan ve 'Demek ki böylesi daha hayırlıymış' demeyi dene. İnan bana, sen savaşmadığında da dünya dönmeye devam edecek ve hayat sana hak ettiğin güzellikleri getirecek.