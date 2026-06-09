Misli ve MZ AI Studio İş Birliğiyle Tüylerinizi Diken Diken Edecek Dünya Kupası Özel Reklam Çalışması
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2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, Misli ve MZ AI Studio’nun hazırladığı reklam filmi milli duyguları harekete geçirdi! Yapay zekanın sınırlarını zorlayan bu ortaklık, Türk taraftarının bitmek bilmeyen enerjisinin ve futbol tutkusunun tüm dünyayı nasıl etkilediğini gurur verici bir dille ele aldı.
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Misli ve Mz AI Studio iş birliği ile Dünya Kupası'nın heyecanı yapay zeka ile tekrardan hayat buldu.
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Dünya Kupası’na özel hazırlanan Misli ve MZ AI Studio iş birliği, en az turnuvanın kendisi kadar ses getirecek.
Ne yalan söyleyelim, biz izlerken içimizi tarif etmesi zor bir gurur kapladı!
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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