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Misli ve MZ AI Studio İş Birliğiyle Tüylerinizi Diken Diken Edecek Dünya Kupası Özel Reklam Çalışması

etiket Misli ve MZ AI Studio İş Birliğiyle Tüylerinizi Diken Diken Edecek Dünya Kupası Özel Reklam Çalışması

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.06.2026 - 17:34
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2026 Dünya Kupası heyecanı sürerken, Misli ve MZ AI Studio’nun hazırladığı reklam filmi milli duyguları harekete geçirdi! Yapay zekanın sınırlarını zorlayan bu ortaklık, Türk taraftarının bitmek bilmeyen enerjisinin ve futbol tutkusunun tüm dünyayı nasıl etkilediğini gurur verici bir dille ele aldı. 

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Misli ve Mz AI Studio iş birliği ile Dünya Kupası'nın heyecanı yapay zeka ile tekrardan hayat buldu.

Misli ve Mz AI Studio iş birliği ile Dünya Kupası'nın heyecanı yapay zeka ile tekrardan hayat buldu.

Dünya futbolunun kalbinin attığı ve küresel bir coşkunun zirveye ulaştığı Dünya Kupası dönemi, markaların yaratıcı rekabetine de sahne oluyor.

Turnuvanın yarattığı bu devasa heyecan dalgasını odağına alan Misli ve MZ AI Studio, futbolun sınır tanımayan birleştirici gücünü sıra dışı bir perspektifle ele alan ortak bir reklam filmine imza attı. Küresel merkezlerde yaşanan mistik anomaliler üzerinden Türk taraftarının bitmek bilmeyen tutkusunu mizahi bir dille işleyen bu yapım, futbolun sadece bir oyun değil, tüm dünyayı etkisi altına alabilen küresel bir enerji olduğunu kanıtlıyor!

Dünya Kupası’na özel hazırlanan Misli ve MZ AI Studio iş birliği, en az turnuvanın kendisi kadar ses getirecek.

Ne yalan söyleyelim, biz izlerken içimizi tarif etmesi zor bir gurur kapladı!

Ne yalan söyleyelim, biz izlerken içimizi tarif etmesi zor bir gurur kapladı!

Misli ve MZ AI Studio’nun bu iş birliği, bir reklam filminden fazlasını sunuyor. Futbolun içimizde uyandırdığı coşkuyu ve milli heyecanı güçlü bir şekilde yansıtan çalışma, izleyenleri duygulandırmayı başarıyor. Tüyleri diken diken eden bu film, futbol sevgisinin insanları nasıl ortak bir heyecanda buluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Bizim Çocuklar”ın sahaya çıkacağı o büyük güne yaklaşırken, bu reklam filmi içimizdeki heyecanı şimdiden alevlendirdi. Şimdi sıra, bu enerjiyi sahaya taşımakta ve Türk futbolunun sesini dünyaya bir kez daha güçlü bir şekilde duyurmakta!

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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