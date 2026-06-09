Misli ve MZ AI Studio İş Birliğiyle Tüylerinizi Diken Diken Edecek Dünya Kupası Özel Reklam Çalışması

Misli ve MZ AI Studio’nun bu iş birliği, bir reklam filminden fazlasını sunuyor. Futbolun içimizde uyandırdığı coşkuyu ve milli heyecanı güçlü bir şekilde yansıtan çalışma, izleyenleri duygulandırmayı başarıyor. Tüyleri diken diken eden bu film, futbol sevgisinin insanları nasıl ortak bir heyecanda buluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

“Bizim Çocuklar”ın sahaya çıkacağı o büyük güne yaklaşırken, bu reklam filmi içimizdeki heyecanı şimdiden alevlendirdi. Şimdi sıra, bu enerjiyi sahaya taşımakta ve Türk futbolunun sesini dünyaya bir kez daha güçlü bir şekilde duyurmakta!