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20 Bin Maç İncelendi: Goldman Sachs, Dünya Kupası Şampiyonunu Açıkladı! İşte Türkiye'nin Turnuvadaki Kaderi

etiket 20 Bin Maç İncelendi: Goldman Sachs, Dünya Kupası Şampiyonunu Açıkladı! İşte Türkiye'nin Turnuvadaki Kaderi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2026 - 10:18
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Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, yirmi bin maçın verisini analiz ederek bu hafta başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonunu ve eşleşmelerini tahmin etti. Özel modele göre kupanın en güçlü adayı İspanya olurken, Türkiye'nin çeyrek finale kadar uzanan heyecan verici bir yolculuk yapacağı öngörüldü.

Kaynak: https://x.com/muratsagman/status/2064...
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Uluslararası futbol heyecanının zirve noktası olan FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, dev finans kuruluşu Goldman Sachs merakla beklenen turnuva tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

Uluslararası futbol heyecanının zirve noktası olan FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, dev finans kuruluşu Goldman Sachs merakla beklenen turnuva tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.

Yaklaşık yirmi bin resmi uluslararası karşılaşmanın sonuçları, takımların güncel sıralama verileri ve geçmiş turnuva performansları harmanlanarak kapsamlı bir analiz modeli oluşturuldu. Ortaya çıkan çarpıcı tabloya göre, bu dev futbol şöleninde kupayı kaldırmaya en yakın takım yüzde 26'lık ihtimalle İspanya olarak belirlendi.

İspanya'nın mutlak favori olarak gösterildiği raporda, diğer iddialı ülkelerin şampiyonluk şansları da detaylandırıldı. İspanya'yı yüzde 19'luk kazanma ihtimaliyle son yılların formda ekibi Fransa takip ederken, Güney Amerika devi Arjantin yüzde 14 ile üçüncü sırada yer aldı. Turnuva geleneği güçlü olan ülkelerden Brezilya'ya yüzde 8, İngiltere'ye ise yüzde 5 oranında şampiyonluk şansı tanındı. Bankanın hazırladığı eşleşme ağacına göre, turnuvanın finalinde İspanya ile Arjantin'in karşı karşıya gelmesi ve kupanın İspanya'nın ellerinde yükselmesi bekleniyor. Üçüncülük mücadelesinde ise Fransa'nın Brezilya'yı mağlup edeceği tahmin ediliyor.

Yayınlanan raporda Türk futbolseverleri yakından ilgilendiren oldukça dikkat çekici detaylar da bulunuyor. Oluşturulan algoritmaya göre Türkiye, grup aşamalarından başarıyla çıkarak eleme turlarında adından söz ettirecek. Ay-yıldızlı ekibimizin son 32 turunda Bosna Hersek'i, ardından son 16 turunda Belçika gibi güçlü bir rakibi geçerek çeyrek finale kadar yükseleceği hesaplandı. Yarı final kapısında ise millilerimizin turnuvanın şampiyonu olması beklenen İspanya ile eşleşeceği ve kupaya bu turda veda edeceği öngörülüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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