20 Bin Maç İncelendi: Goldman Sachs, Dünya Kupası Şampiyonunu Açıkladı! İşte Türkiye'nin Turnuvadaki Kaderi
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Kaynak: https://x.com/muratsagman/status/2064...
Dünyanın en büyük yatırım bankalarından Goldman Sachs, yirmi bin maçın verisini analiz ederek bu hafta başlayacak olan 2026 Dünya Kupası'nın şampiyonunu ve eşleşmelerini tahmin etti. Özel modele göre kupanın en güçlü adayı İspanya olurken, Türkiye'nin çeyrek finale kadar uzanan heyecan verici bir yolculuk yapacağı öngörüldü.
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Uluslararası futbol heyecanının zirve noktası olan FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına sayılı günler kala, dev finans kuruluşu Goldman Sachs merakla beklenen turnuva tahminlerini kamuoyuyla paylaştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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