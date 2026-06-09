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Kiremitler Tarih Oluyor! Yağmur Suyunu İçinde Saklayan Akıllı Kiremit Dönemi Başlıyor

Kiremitler Tarih Oluyor! Yağmur Suyunu İçinde Saklayan Akıllı Kiremit Dönemi Başlıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2026 - 08:19
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Fransız bir girişimcinin geliştirdiği Cactile adlı yenilikçi kiremit teknolojisi, eğimli çatılarda yağmur suyunu emerek doğrudan kendi içinde depoluyor. Geleneksel kiremitlerden daha hafif olan ve altyapı masraflarını ortadan kaldıran bu sistem, hem doğayı koruyor hem de su tasarrufunda ezber bozmaya hazırlanıyor.

Kaynak: https://www.neozone.org/innovation/ca...
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Küresel ısınma ve azalan tatlı su kaynakları, insanoğlunu doğayla uyumlu yeni teknolojiler geliştirmeye zorluyor.

Küresel ısınma ve azalan tatlı su kaynakları, insanoğlunu doğayla uyumlu yeni teknolojiler geliştirmeye zorluyor.

Bu arayışın en dikkat çekici sonuçlarından biri, Fransız mucit Jean-Baptiste Landes tarafından tasarlanan ve yağmur suyunu doğrudan çatıda toplamayı sağlayan Cactile adlı kiremit sistemi oldu. Eğilimli çatılar için özel olarak üretilen bu teknoloji, çatıya düşen yağmur suyunun yüzde 96'sını emerek metrekarede 40 litreye kadar suyu kendi içinde muhafaza edebiliyor. Suyun çatıdaki akış hızını yavaşlatarak çalışan sistem, üzerindeki özel tasarımlı ince yarıklar sayesinde yaprak veya benzeri kalıntıların su haznesine karışmasını da kesin bir dille engelliyor.

Sistemin en büyük avantajlarından biri ise sanılanın aksine çatıya ekstra bir yük bindirmemesi. Boş haldeyken metrekarede yalnızca 20 kilogram ağırlığa sahip olan kiremitler, tamamen suyla dolduğunda bile 60 kilograma ulaşıyor. Bu rakam, metrekarede 70 kilogram ağırlığa ulaşabilen standart çatı kaplamalarından çok daha hafif bir yapı sunduğunu kanıtlıyor. Ayrıca su doğrudan çatının altında biriktiği için, ev sahiplerini yeraltı su depoları kurmak veya karmaşık kanalizasyon altyapıları inşa etmek gibi yüksek maliyetli işlemlerden de kurtarıyor.

Bu yenilikçi yaklaşımla elde edilen su; bahçe sulama, ev temizliği veya rezervuarlarda kullanılarak şebeke suyundan ciddi oranda tasarruf edilmesinin önünü açıyor. Giderek tükenen içme suyu kaynakları üzerindeki baskıyı hafifleten buluş, aynı zamanda ani ve şiddetli yağışlarda suyun yüzey akışını yavaşlatarak olası sel felaketlerinin etkilerini azaltma potansiyeli de taşıyor. Çevreci yaklaşımıyla dikkat çeken Cactile ekibi, bu başarısını 2026 yılında piyasaya süreceği iki yeni modelle taçlandırmayı hedefliyor. Özel mimari projelere hitap eden Pereskia ve özellikle eski binaların yenileme çalışmalarında kullanılmak üzere tasarlanan çıtalı Saguaro modelleri, sürdürülebilir yaşam alanlarının inşasında önemli bir rol oynamaya hazırlanıyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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