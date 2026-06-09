Kiremitler Tarih Oluyor! Yağmur Suyunu İçinde Saklayan Akıllı Kiremit Dönemi Başlıyor
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Kaynak: https://www.neozone.org/innovation/ca...
Fransız bir girişimcinin geliştirdiği Cactile adlı yenilikçi kiremit teknolojisi, eğimli çatılarda yağmur suyunu emerek doğrudan kendi içinde depoluyor. Geleneksel kiremitlerden daha hafif olan ve altyapı masraflarını ortadan kaldıran bu sistem, hem doğayı koruyor hem de su tasarrufunda ezber bozmaya hazırlanıyor.
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Küresel ısınma ve azalan tatlı su kaynakları, insanoğlunu doğayla uyumlu yeni teknolojiler geliştirmeye zorluyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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