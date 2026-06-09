Türkiye Günlerce Bunu Konuştu: 10 Yıl Önce Öldürülen Mezdeke Üyesi Aynur Kanbur Olayının Failleri Yakalandı
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İstanbul'da 10 yıl önce öldürülen Mezdeke dans grubu üyesi Aynur Kanbur cinayeti ile ilgili yürütülen soruşturmada, cinayeti gerçekleştirdiği değerlendirilen B.G. ile olayı azmettirdikleri değerlendirilen F.K. ve S.K. adlı şüpheliler yakalandı. Cinayet, faili meçhul dosyaların aydınlatılmasına yönelik 2026 yılında yeniden inceleme başlatılmıştı.
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Edinilen bilgiye göre, faili meçhul dosyaların incelenmesi talimatının ardından yapılan çalışmalarda, 10 yıl önce gerçekleşen cinayette yeni deliller ortaya çıkmış, Kanbur'un cep telefonunda bir ay önceki Whatsapp yazışmalarına ulaşılmıştı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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