Sayısal Logo Sonucu Açıklandı, 1 Milyar 110 Milyon Liralık Rekor İkramiye Türkiye'de Tek Kişiye Çıktı
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Türkiye şans oyunları tarihinde bir ilk yaşandı ve Çılgın Sayısal Loto'da 1 milyar 110 milyon liralık devasa ikramiye sadece tek bir kupona isabet etti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yatırılan bu şanslı kupon, sahibini bir gecede Türkiye'nin en zenginleri arasına soktu.
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Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye tarihinin en büyük ikramiye dağıtımına sahne oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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