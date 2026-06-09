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Sayısal Logo Sonucu Açıklandı, 1 Milyar 110 Milyon Liralık Rekor İkramiye Türkiye'de Tek Kişiye Çıktı

Sayısal Logo Sonucu Açıklandı, 1 Milyar 110 Milyon Liralık Rekor İkramiye Türkiye'de Tek Kişiye Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2026 - 08:34
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Türkiye şans oyunları tarihinde bir ilk yaşandı ve Çılgın Sayısal Loto'da 1 milyar 110 milyon liralık devasa ikramiye sadece tek bir kupona isabet etti. Adana'nın Yüreğir ilçesinde yatırılan bu şanslı kupon, sahibini bir gecede Türkiye'nin en zenginleri arasına soktu.

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Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye tarihinin en büyük ikramiye dağıtımına sahne oldu.

Milyonlarca kişinin hayalini süsleyen Çılgın Sayısal Loto çekilişi, Türkiye tarihinin en büyük ikramiye dağıtımına sahne oldu.

Gerçekleştirilen son çekilişte altı numarayı da kusursuz bir şekilde tahmin etmeyi başaran bir kişi, tam 1 milyar 110 milyon 362 bin 664 liralık inanılmaz bir servetin tek başına sahibi oldu. Bu devasa rakam, ülkemizde bugüne dek tek bir kişiye verilen en yüksek şans oyunu ödülü olarak resmi kayıtlara geçerek yeni bir rekor kırdı.

Tarihi ikramiyenin kime ve nereye çıktığı soruları da kısa sürede yanıt buldu. Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, milyarder yaratan o altın değerindeki kupon Adana ilinin Yüreğir ilçesinde bulunan bir bayiden oynandı. Bu haberin duyulmasıyla birlikte tüm Türkiye'nin ve özellikle Adana halkının gözü, yatırdığı kuponla hayatı bir gecede tamamen değişen o gizemli talihliye ve kuponun oynandığı şanslı bayiye çevrildi.

Rekor kıran talihliye milyarları getiren o sihirli sayılar ise küreden 28, 30, 39, 48, 55 ve 68 olarak düştü. Aynı heyecanlı çekiliş gecesinde Joker sayısı 87, Süper Star sayısı ise 80 olarak belirlendi. Altı bilen tek bir kişinin büyük ödülü kucakladığı bu tarihi gecede, bir alt basamak olan 5+1 kategorisinde ise herhangi bir kazanan çıkmadı.

Tarihi çekiliş sadece büyük ikramiye sahibini değil, farklı kategorilerde şansını deneyen binlerce vatandaşı da sevindirdi. Çekiliş sonuçlarına göre beş rakamı doğru bilen dört kişi, yaklaşık 965'er bin liralık teselli ikramiyesinin sahibi oldu. Dört numarayı tutturan 292 kişiye 13 bin 214'er lira dağıtılırken, üç bilen 11 binin üzerindeki vatandaşa 856'şar lira ve iki bilen yaklaşık 165 bin kişiye ise 87'şer liralık ödeme yapılacağı duyuruldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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