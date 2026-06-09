Alman Kicker'dan Arda Güler'e Övgü Yazısı: "Ankara’nın Gecekondularından Bernabeu’nun Zirvesine"
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Almanya’nın ünlü spor yayını Kicker, A Milli Futbol Takımı ve Real Madrid’in yıldızı Arda Güler için övgü dolu bir yazı kaleme aldı. “Arda Güler: Ankara’nın Gecekondularından Bernabeu’nun Zirvesine” başlıklı yazıda, Arda Güler’in hayatı, kariyeri ve milli takımdaki başarıları yer aldı. Kicker, Arda Güler’i Dünya Kupası’nda yer alacak Türkiye’nin en önemli kozu olarak da gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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