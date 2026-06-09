Alman Kicker'dan Arda Güler'e Övgü Yazısı: "Ankara’nın Gecekondularından Bernabeu’nun Zirvesine"

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası’ndaki ilk maçına 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 07.00’de Avustralya karşısında çıkacak.

Real Madrid’de harika bir sezon geçiren Arda Güler, Dünya Kupası’ndaki en büyük kozlarımızdan biri olacak. Almanya’nın meşhur spor yayınlarından Kicker da Arda Güler’e övgü dolu bir yazı yazdı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın, “Arda, Türkiye’de adeta Napoli’deki Maradona gibi el üstünde tutuluyor.” sözünün hatırlatıldığı yazıda, genç yıldızın Dünya Kupası’ndaki rolü için şu ifadelere yer verildi:

“14 Haziran’da Avustralya’ya karşı oynanacak açılış maçından itibaren, bu futbol çılgını ülkede tüm gözlerin Arda Güler’in üzerinde olacağını tahmin etmek hiç de zor değil. Beklentiler çok yüksek ve bu durum muazzam bir kamuoyu baskısını da beraberinde getiriyor.

Ancak Real Madrid’de tutunmayı başaran bir oyuncu, bu baskıyla da baş edebilir. Arda Güler, hayatı boyunca o kadar çok zorluğun üstesinden geldi ki hiçbir şey onu kolay kolay yolundan döndüremez. Dünya Kupası’nda lider bir rol üstleneceğine kesin gözüyle bakılıyor. Tıpkı genç kuşağın bir diğer harika temsilcisi olan Juventuslu Kenan Yıldız gibi...

Genç yaşına rağmen Arda kendini bir lider olarak görüyor: ‘Fenerbahçe’de bir gençken bile takım arkadaşlarıma her zaman direktifler verirdim. Ben bir lider olmak, her zaman kornerleri ve serbest vuruşları kullanmak istiyorum.’

Ayrıca Türk gençliğine de bir rol model olmak istiyor: ‘Yeni nesil Türk oyuncuların önünü açmak istiyorum. Türk futbolunun en büyük umudu olduğumu biliyorum ama tek olmak istemiyorum. Kapıyı diğer herkes için sonuna kadar açmak istiyorum.’”