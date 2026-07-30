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MasterChef Eren Kaşıkçı'nın Kızının Adının Neden Maya Olduğunu Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

MasterChef Eren Kaşıkçı'nın Kızının Adının Neden Maya Olduğunu Anlattığı Anlar Yeniden Gündem Oldu

masterchef
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 08:42
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MasterChef Türkiye'nin 2021 şampiyonu ve en sevilen yüzlerinden biri olan 'Kızıl Sakal' lakaplı Eren Kaşıkçı evinde ölü bulundu. Herkesi yasa boğan bu haberin ardından 'Eren Kaşıkçı neden vefat etti?' sorusu ve erken vedaya duyulan üzüntü kelimelere dönüştü. MasterChef yarışmacıları, şefleri ve Eren'in tüm sevenlerinin art arda paylaşımlar yapmasının ardından Eren'in kızı Maya'nın adını koyma nedenine ilişkin eski bir video da gündem oldu.

Kaynak: Magazin Burada

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Ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne dair detaylar yürek burktu.

Ani vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan şef Eren Kaşıkçı'nın ölümüne dair detaylar yürek burktu.

'Kızıl Sakal' lakabıyla bilinen ve MasterChef'in en sevilen yarışmacılarından biri olan Eren Kaşıkçı'nın evinde ölü bulunması tüm sevenlerini kahretti. Ani vefatının ardından Eren'in neden vefat ettiğine dair soruşturma başlatılırken evde komodinin üstündeki hipertansiyon ilaçlarına uzanmış şekilde bulunduğu detayı herkesi yasa boğdu.

Kızına düşkünlüğüyle bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından en çok gündeme gelen isimlerden biri de küçük kızı Maya oldu.

Kızına düşkünlüğüyle bilinen Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından en çok gündeme gelen isimlerden biri de küçük kızı Maya oldu.

Son paylaşımını kızıyla yapan MasterChef şampiyonu Eren Kaşıkçı'nın eşi ve kızının Gökçeada'da yaşadığı biliniyordu. İstanbul'daki restoranları sebebiyle İstanbul'da da bir evi bulunan Eren Kaşıkçı'nın vefatının ardından kızıyla ilgili anıları da yeniden gündem oldu.

Eren Kaşıkçı, kızının adını neden Maya koyduklarını "Ben ekmekle çok alakalıyım, ilgiliyim ama maya aslında varoluş demek. Maya olmadan hiçbir şey olmaz." sözleriyle açıklamıştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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