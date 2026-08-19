30 Bebeğin Babası Bilinmiyor! Tüp Bebek Tedavisi Gören Yabancı Aileleri Sarsan Gelişme
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Kuzey Kıbrıs'taki tüp bebek kliniklerinde yabancı ailelere talep ettikleri profillerden farklı sperm ve yumurta verildiği iddiaları derinleşti. DNA testleriyle gün yüzüne çıkan skandaldan etkilenen çocuk sayısının en az 30 olduğu öne sürülürken, resmi makamlar incelemelerini genişletiyor.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren tüp bebek kliniklerinde tedavi gören yabancı uyruklu çiftlerin yaşadığı donör krizinde şüpheler giderek büyüyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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